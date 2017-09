Cos'è e per cosa si usa Oxervate - Cenegermin ?

Oxervate è un medicinale utilizzato per il trattamento della cheratite neurotrofica, un'affezione dell'occhio in cui un danno al nervo trigemino che rifornisce la superficie dell'occhio provoca perdita di sensibilità e lesioni che non guariscono naturalmente.

Il medicinale è usato solo in adulti affetti da malattia moderata o grave.

Poiché il numero di pazienti affetti da cheratite neurotrofica è basso, la malattia è considerata “rara” e Oxervate è stato qualificato come “medicinale orfano” (medicinale utilizzato nelle malattie rare) il 14 dicembre 2015.

Oxervate contiene il principio attivo cenegermin.