Stress e Aumento di Peso - C'è un Legame?

A cura di Ivan Mercolini

Buongiorno a Tutti.

È ormai opinione comune che lo stress sia causa di aumento ponderale. In merito Vi sono diverse pubblicazioni scientifiche.

Io stesso ho abbracciato più volte il tema all'interno delle mie pubblicazioni.

Vanno però fatti dei chiarimenti, al fine di evitare l'errata equazione +STRESS = +GRASSO, presente in qualunque pubblicazione scientifica.

Senza entrare eccessivamente in dettagli tecnici, che i più di voi non comprenderebbero non essendo del ramo, Vi scrivo che questa equazione, questa affermazione, buttata lì, senza inserire altri termini al problema, è FUORVIANTE ed ERRATA.

La colpa dell'equivoco non è negli abstract scientifici, i quali sono completi in sé, ma nella sintesi degli operatori e più ancora nei mezzi di diffusione (giornali, libri, riviste), che come al solito hanno cercato di rendere semplice e monocromatica una questione che ha più elementi, al classico fine di suscitare sensazionalismi e dare alibi ai soggetti in sovrappeso.

Eh sì, che infatti l'alibi è stato subito cavalcato: se prima il soggetto in sovrappeso giustificava il suo stato con una non specificata ghiandola malfunzionante, ora lo giustifica dicendo che è lo stress prodotto dal lavoro, dalla famiglia, dalle vicissitudini della vita.

MA QUESTO NON E' AFFATTO VERO. O, per lo meno, è una mezza verità, un gettare fumo negli occhi per interesse e per scarsa capacità di informazione.



Vengo al punto…

Lo stress stimola le ghiandole endocrine surrenali all'emissione di corticosteroidi (cortisolo, aldosterone ecc.) e all'emissione di catecolamine (adrenalina, noradrenalina …). Tali messaggeri biochimici hanno effetto CATABOLICO, ovvero scindono i polimeri di deposito aumentando la glicemia. Detto in altri termini: portano alla scissione di massa magra e massa grassa, oltre che del glicogeno di riserva nei muscoli e nel fegato. Pertanto, lo stress di per sé SMONTA la massa, fa il processo opposto a quello che pensate: fa dimagrire.

Altrimenti tutte le attività sportive, dal jogging, al cross-fit, al cardiofitness, al nuoto, ecc., essendo degli STRESSOR, dovrebbero farvi ingrassare e dovreste essere più magri stando in poltrona a guardare Marzullo in TV.

E quindi?

Quindi di per sé lo stress, e anche lo stress cronico, fanno dimagrire, e se quest'ultimo preso di per sé è dannoso, è perché porta al deperimento ed esaurimento della persona.

Dunque, affinché sia valida la condizione opposta, tanto pubblicizzata, che vuole che +stress = +grasso, deve entrare in gioco un altro termine: il carico glicemico dei pasti, quindi la cara INSULINA che è il vero ormone ingrassogeno del corpo umano.

Infatti, se lo stress di per sé fa dimagrire, quindi non fa affatto ingrassare, neanche nella forma cronica, esso diventa fonte di aumento ponderale soddisfando l'equazione di cui sopra quando vi si associa uno scorretto regime alimentare, con pasti ECCESSIVI e ad ALTO CARICO GLICEMICO, spesso apportati proprio allo scopo di aumentare la captazione di triptofano e con esso l'aumento di serotonina, che si traduce nella sensazione di un po' di relax e quindi ancora - in altri termini - soddisfazione, consolazione.

Eh già, il corpo umano risponde a leggi ataviche, costruite in millenni di evoluzione in un ambiente selvaggio. Leggi complesse, ben diverse da quelle dell'uomo moderno, e ben diverse dalle esigenze commerciali e politiche che voglion far passare per semplice, per slogan, ciò che semplice non è, o per lo meno ciò che ha ben più termini di quel che si vuol far passare.

RIASSUMENDO:

Lo stress anche cronico, di per sé o associato a un'alimentazione medio/ipocalorica a basso carico glicemico, non fa ingrassare; tutt'altro, FA DIMAGRIRE.

Tale condizione di STRESS CRONICO è comunque da evitarsi, in quanto a lungo andare porta a deperimento, avvizzimento, esaurimento fisico e mentale, abbattimento delle difese immunitarie, ecc. ecc. Affinché lo stress cronico diventi coadiuvatore dell'aumento ponderale, occorre TASSATIVAMENTE associarlo al tipico regime alimentare medio moderno, al tipico stile di vita moderno. Senza questa condizione, ripeto, NON si aumenta di peso, bensì si perde massa cioè situazione opposta.

Ivan Mercolini

- autore dell'articolo -

Ora… cosa intendo con alimentazione tipica moderna, con cattiva abitudine alimentare, con pasti ad alto carico glicemico… intendo un'alimentazione ricca in PASTA, PANE, RISO, ZUCCHERI, PATATE e prodotti da forno in generale. Tale alimentazione è tanto più diffusa nelle famiglie più povere, in quanto gli alimenti appena elencati sono molto economici.

Da cui, si crea il paradosso che i soggetti molto poveri sono spesso grassi e obesi.

Queste alimentazioni ad alto carico glicemico fanno impennare la glicemia. Lo stesso fa lo stress.

Pertanto: glucosio prodotto dagli ormoni surrenalici causa stress + quello assunto dai pasti = iperstimolazione di insulina e quindi aumento di peso, ecc. ecc.

Inoltre, lo stress spinge psicologicamente a ricercare cibi farinacei e zuccherini per placare lo stato ansioso.

In sintesi, lo stress cronico è una condizione da evitare, in quanto riduce considerevolmente la qualità della vita e porta a graduale esaurimento dell'organismo, avvizzimento.

Esso esacerba anche l'aumento ponderale di massa grassa SE E SOLO SE viene associato a un'alimentazione ricca di farinacei ad alto carico glicemico e a uno stile di vita sedentario. Poiché questa condizione è diffusa nella società italiana moderna, si è giunti all'informazione semplicistica ed errata che STRESS = GRASSO. L'equazione corretta è:

STRESS + ALIMENTAZIONE ERRATA = GRASSO.

Questo breve trafiletto Vi sia utile per imparare a muoverVi nel mondo dei fenomeni e delle leggi naturali con l'umiltà della piccola creatura di fronte all'immensità e complessità di Dio. Con la certezza assiomatica che ogni Legge ha dietro un perchè INTELLIGENTE e PERFETTO che spesso ci sfugge o che vogliamo rendere semplicistico e/o utilitaristico. Approfondite sempre. Estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae.

Questa comunicazione sarà pubblicata in data 08 Marzo: colgo l'occasione per augurare una buona festa a tutte le donne. Naturalmente un augurio particolare alla mia amata moglie Viola, il cui sorriso, la cui gioia e il cui sostegno sono grano, frutta e mandorle per il mio vivere di ogni giorno.