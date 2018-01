Dieta sgonfiante per la ritenzione idrica: premessa

Per chiarezza iniziamo specificando che la dieta sgonfiante per ritenzione idrica NON dev'essere povera d'acqua, tutt'altro. Inoltre, è consigliabile non fare troppo affidamento sui cosiddetti "prodotti miracolosi", quali integratori alimentari, cibi funzionali, creme ecc. L'unico sistema veramente efficace è il connubio tra una buona dieta e la giusta attività fisica. Di seguito riassumeremo i criteri fondamentali della dieta sgonfiante per la ritenzione idrica.

Tanta acqua ed alimenti idratati

L'acqua non è solo essenziale per mantenere un buon stato di salute, è anche fondamentale per contrastare la ritenzione idrica. Infatti l'acqua è l'elemento diuretico per eccellenza. Aumentando il volume di filtrazione renale, incrementa anche l'effetto di escrezione delle molecole indesiderate. Se non beviamo abbastanza (lo si può valutare osservando il colore e l'odore delle urine, nonché il numero/quantità di urina giornaliera), aumentare l'acqua pura e il consumo di alimenti idratati (minestroni, brodi ecc) può incrementare la capacità di eliminare i composti di scarto (che si presume possano essere coinvolti nell'accumulo d'acqua nei tessuti periferici). Ovviamente, se la condizione metabolica è di per sé ottimale, bevendo di più non si otterranno ulteriori benefici. Tuttavia, se i liquidi che ristagnano a livello periferico sono ipertonici (contengono una certa quantità di soluti che ne ostacolano lo smaltimento), associare il potenziamento del microcircolo ad un aumento del consumo d'acqua potrebbe comunque aiutare a risolvere il problema. Il consumo d'acqua complessivo desiderabile per un soggetto medio e sedentario è di 1 ml ogni 1 kcal della dieta. Ad es, in una dieta da 2000 kcal, sono auspicabili circa 2 l di acqua al giorno.

Fitocomplessi che rinforzano il microcircolo

Agiscono soprattutto a livello capillare, riducendone la permeabilità e potenziando la capacità elastica e contrattile; sono ottimi anche per prevenire le varici e la cellulite. Si tratta di composti di origine vegetale che contengono principi attivi specifici, in genere appartenenti ai gruppi chimici di: triterpeni (come l'escina), ruscogenine, glicosidi cumarinici, flavonoidi, acidi fenolici, tannini, proantocianidine e resveratrolo. Sono famosi per il contenuto di fitocomplessi che rinforzano il microcircolo: centella asiatica, melliloto e vite. Dal punto di vista alimentare si potrebbe anche affermare che svolgono una funzione simile o complementare frutti e verdure ricchi di antiossidanti, soprattutto fenolici; ad esempio: uva, mirtillo rosso, melograno, carote viola ecc.

Vasodilatatori che migliorano il microcircolo

Sono molecole che agiscono a livello della muscolatura liscia vasale. Come i precedenti, agiscono sulla funzionalità capillare riducendo la permeabilità e ottimizzando l'irrorazione dei tessuti. Hanno una spiccata funzione vasodilatatrice gli omega 3, soprattutto l'acido eicosapentaenoico e l'acido docosaesaenoico, abbondanti nei pesci azzurri, nel merluzzo, nel salmone, nel fegato degli stessi e nelle alghe. Un buon precursore, l'acido alfa linolenico, è invece abbondante nei vegetali (soprattutto in certi semi oleosi e nel germe dei semi amidacei). Esistono altre molecole dotate di azione vasodilatatrice, come ad esempio la capsaicina del peperoncino e l'alcol etilico, che tuttavia in quantità normali hanno una rilevanza marginale o sono dotati di effetti collaterali significativi.

Poco sodio aggiunto

La dieta non dev'essere ricca di sodio aggiunto, concetto ben lontano da quella che in molti definiscono "dieta povera di sodio". Il sodio naturalmente presente negli alimenti è fondamentale allo stato di salute generale, poiché questo minerale svolge moltissime funzioni di vitale importanza. L'organismo ne richiede, rispetto agli altri minerali, grosse quantità poiché viene espulso continuamente e abbondantemente con le urine e con il sudore. D'altro canto, nella dieta moderna, il sodio è quasi sempre presente in eccesso poiché costituisce una grossa percentuale del sale da cucina. Alcuni ipotizzano che, in presenza di altri fattori di rischio, questo si possa accumulare assieme ai liquidi negli spazi extracellulari peggiorando la ritenzione idrica; può anche essere dannoso per la salute (predisposizione all'ipertensione sodio sensibile). Ecco perché questo tipo di dieta sgonfiante dovrebbe essere povera di sodio discrezionale (quello aggiunto a tavola o in cottura) e di alimenti lavorati conservati (come i salumi, i formaggi stagionati, lo scatolame ecc). In natura, il sodio è presente sia negli alimenti di origine animale che vegetale. Nota: gli sportivi e chi suda molto necessitano di quantità superiori di sodio rispetto alla norma.

Potassio quanto basta

Meglio un po' di più che un po' di meno. Il potassio ha un'azione antipertensiva e dissetante; per certi versi, dimostra effetti opposti a quelli del sodio e per questo viene considerato fondamentale nella dieta sgonfiante contro la ritenzione idrica. Nota: l'apporto di potassio assume una grande importanza soprattutto quando si utilizzano prodotti drenanti-diuretici. Anche se in eccesso, nelle persone sane, il potassio non sembra avere effetti collaterali. E' naturalmente presente sia negli alimenti di origine vegetale che animale, ma sono considerate fonti di potassio "per eccellenza" la verdura e la frutta fresca crude (oppure cotte a vapore). Si raccomanda quindi un'assunzione di almeno due porzioni di verdura (da 50-200 g l'una) e due di frutta al giorno (da 100-150 g l'una). Nota: l'aumento del potassio nella dieta ha maggior effetto se associato a una riduzione del sodio discrezionale e degli alimenti conservati ricchi di sale aggiunto.

Drenanti: possono essere utili?

Sono diuretici gli alimenti e le droghe che, a prescindere dal meccanismo, aumentano la filtrazione renale e quindi l'escrezione di urine. Alcuni sono diuretici perché ricchi d'acqua, altri perché contengono principi attivi che favoriscono la funzione renale; una terza categoria possiede sia una che l'altra funzione.

Possono essere utili? Dipende. Per tutte le ragioni che abbiamo descritto nel paragrafo sull'acqua, aumentar la filtrazione renale e la diuresi potrebbe avere degli effetti positivi. Questo però, dipende soprattutto dalla condizione del circolo sanguigno e linfatico. Se il ritorno venoso non viene ottimizzato, i capillari non vengono rinforzati e l'assorbimento linfatico arranca, la maggior escrezione non inciderà sui liquidi ristagnanti nelle periferie.

Esistono sia alimenti diuretici che droghe diuretiche (solitamente di tipo erboristico). Tra gli alimenti diuretici più efficaci ricordiamo: foglie di tarassaco, carciofo, finocchio, indivia, cicoria, cetrioli, ananas, melone, anguria, pesche, fragole ecc. Tra le droghe diuretiche sono: radice di tarassaco, betulla, finocchio, tè verde, achillea, equiseto, fucus, carciofo, malva, borraggine ecc.

Per quanto riguarda gli alimenti drenanti, la porzione corrisponde a quella delle verdure. In merito alle droghe invece, solitamente utilizzate per produrre tisane, infusi, decotti ecc, si consiglia di rivolgersi al proprio medico.

Attività fisica per sgonfiare

Non esiste una specifica attività per sgonfiare, ovvero per ridurre la ritenzione idrica. Alcuni ipotizzano che si possano essere degli sport che al contrario esercitino un effetto controproducente, ma si tratta di congetture del tutto prive di fondamento. La verità è che tutti gli sport, fatti come si deve, migliorano la circolazione sanguigna ed hanno un effetto benefico. Ovviamente ci sono delle attività che possono mostrare alcune controindicazioni. Ad esempio, gli esercizi con i sovraccarichi svolti senza curare la respirazione, ovvero in valsalva, tendono ad aumentare la pressione venosa e predispongono alla formazione di varici. Non è detto che questo incida sul microcircolo ma nel dubbio si consiglia di inspirare ed espirare in maniera corretta. Sono da smentire le ipotesi che l'acido lattico possa accumularsi nelle periferie predisponendo alla ritenzione idrica e alla cellulite; è dimostrato che, nella peggiore delle ipotesi, il fegato smaltisce completamente questo intermedio della glicolisi anaerobica in non più di 2-3 ore. E' da sfatare anche il mito che l'attività della corsa di fondo, ovvero il running di endurance, per l'azione ripetuta dei rimbalzi imputabili alla forza di gravità, possa favorire l'accumulo di liquidi nelle gambe. Questo potrebbe (ma non è detto) manifestarsi nelle persone malate, non nei soggetti con circolazione sanguigna e linfatica normale. Al contrario, sport come la corsa di fondo, il ciclismo, lo sci di fondo, il canottaggio ecc sono hanno il pregio di super attivare l'organismo e potenziare così qualunque funzione corporea (circolazione, ventilazione polmonare, filtrazione renale, metabolismo epatico, peristalsi intestinale ecc).

Altri accorgimenti

Per combattere il gonfiore da ritenzione idrica sono da evitare alcune cattive abitudini come: