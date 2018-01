La prevenzione si rivela la migliore arma contro le patologie trasmissibili per via oro-fecale. In particolare, è possibile intervenire con due diversi tipi di prevenzione: la prevenzione effettuata a livello istituzionale e la prevenzione effettuata apportando accorgimenti e miglioramenti alle proprie abitudini di vita.

Misure Preventive Istituzionali

Nel caso in cui vi sia la comprovata presenza di patologie trasmesse per via oro-fecale all'interno di una popolazione, ove necessario, le istituzioni dovrebbero essere in grado di intervenire per impedire il diffondersi della malattia. Ad esempio, le istituzioni possono:

Individuare e isolare il vettore o veicolo coinvolto nella trasmissione del patogeno;

Intervenire sull'ambiente;

Apportare miglioramenti e adeguare gli impianti di approvvigionamento dell'acqua;

Creare o migliorare le reti fognarie;

Fornire alla popolazione un'adeguata educazione sanitaria;

Intervenire, eventualmente, con campagne di chemioprofilassi e/o con campagne di vaccinazione.

Misure Preventive Individuali

Naturalmente, anche la prevenzione individuale gioca un ruolo fondamentale nel limitare la diffusione di malattie per via oro-fecale. In particolare, è molto importante: