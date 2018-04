Cure e Trattamenti Contro i Vermi Intestinali dei Cani

La cura contro i vermi intestinali dei cani mira, naturalmente, all'eliminazione dei parassiti che hanno provocato l'infestazione nell'animale. Per fare ciò, il veterinario solitamente prescrive la somministrazione di farmaci antiparassitari per via orale, specifici per il tipo di verme responsabile della parassitosi. Tuttavia, in alcuni casi e in particolare in quelli molto gravi, per eliminare completamente i vermi intestinali dei cani, potrebbe essere necessario ricorrere ad un intervento chirurgico.