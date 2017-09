Il vaccino meningococco C è è una vaccinazione non obbligatoria che garantisce l'immunità nei confronti della meningite provocata dal batterio meningococco C. Somministrato per via intramuscolo attraverso 1-2 dosaggi a seconda dell'età del ricevente, il vaccino meningococco C è una pratica efficace e ben tollerata; è raro, infatti, che fallisca o sia responsabile di effetti collaterali.

Cos'è il vaccino meningococco C?

Il vaccino meningococco C, noto anche come vaccinazione anti-meningococcica C, è il preparato vaccinale che previene la meningite dovuta al batterio meningococco C; quest'ultimo rappresenta un sottotipo (o sierotipo) della famosa specie batterica conosciuta come Neisseria meningitidis.

Per chi abita in Italia, esistono varie formulazioni di vaccino meningococco C; tra queste formulazioni, le più note e somministrabili a un'ampia fascia di popolazione sono Meningitec e Menjugate, le quali rientrano entrambe nell'elenco dei cosiddetti vaccini coniugati.

Breve ripasso di cos'è un vaccino coniugato I vaccini coniugati sono particolari vaccini che, oltre a contenere una frazione polisaccaridica dell'agente infettivo dal quale devono proteggere, possiedono anche una componente proteica – chiamata proteina carrier – che serve a migliorare l'efficacia delle preparazioni, al momento del loro utilizzo.

Tale composizione garantisce ai vaccini coniugati la possibilità di generare anticorpi ad alta affinità (cioè molto efficienti) e la cosiddetta memoria immunologica (che permette all'organismo di “ricordare” a lungo termine come difendersi dall'agente infettivo da cui il vaccino deve proteggere).

Cosa sono la meningite e la meningite da meningococco C?

Il termine meningite identifica un processo infiammatorio a carico delle meningi; in numero di 3, le meningi sono le membrane che rivestono e proteggono l'encefalo e il midollo spinale, ossia le due componenti principali del sistema nervoso centrale dell'essere umano.

Le possibili cause di meningite sono numerose; a provocare, infatti, l'infiammazione delle meningi possono essere agenti infettivi, quali virus, batteri o funghi, lesioni fisiche con interessamento del sistema nervoso centrale, alcuni tipi di farmaci, alcuni tumori al cervello e certe malattie sistemiche.

Curiosità: cosa s'intende per meningite infettiva? In ambito medico, una meningite dovuta a un agente infettivo - sia quest'ultimo un virus, un batterio o un fungo - prende il nome di meningite infettiva. Le meningiti infettive sono, in assoluto, gli episodi di infiammazione delle meningi più comuni e interessanti dal punto di vista clinico.

MENINGITE DA MENINGOCOCCO C

La meningite da meningococco C è uno dei più importanti esempi di meningite batterica; le meningiti batteriche sono condizioni molto temute e costituenti un serio pericolo per l'essere umano, in quanto possono dare luogo a conseguenze gravi e talvolta mortali (es: setticemia, encefalite e/o mielite).

Aggressiva e potenzialmente letale, la meningite da meningococco C può colpire chiunque, ma – come dimostrano le statistiche – presenta un interesse particolare per neonati, bambini piccoli (di età non superiore ai 5 anni), adolescenti, soggetti immunodepressi (ossia le persone con un sistema immunitario poco efficiente) e, infine, individui con malattie come diabete, talassemia, malattie epatiche gravi ecc.

Secondo le più importanti ricerche statistiche, la meningite da meningococco C è una delle forme di meningite batterica più diffuse in Europa.