Secondo gli studi più recenti, esistono 13 sottotipi (o sierotipi) di Neisseria meningitidis; di questi sottotipi, i più importanti per l'essere umano, in quanto possono provocare malattie gravi come la meningite, sono: il meningococco A, il già citato meningococco B, il meningococco C (si veda vaccino meningococco C ), il meningococco W135 e il meningococco Y.

Il termine meningite identifica un processo infiammatorio a carico delle meningi ; in numero di 3, le meningi sono le membrane che rivestono e proteggono l'encefalo e il midollo spinale , ossia le due componenti principali del sistema nervoso centrale dell'essere umano. Le possibili cause di meningite sono numerose; a provocare, infatti, l'infiammazione delle meningi possono essere agenti infettivi, quali virus , batteri o funghi , lesioni fisiche con interessamento del sistema nervoso centrale, alcuni tipi di farmaci, alcuni tumori al cervello e certe malattie sistemiche.

Il vaccino meningococco B , noto anche come vaccinazione anti-meningococcica B , è il preparato vaccinale che previene la meningite dovuta al batterio meningococco B ; quest'ultimo rappresenta un sottotipo (o sierotipo) della famosa specie batterica Neisseria meningitidis . In Italia, il vaccino meningococco B praticato più di consueto è la preparazione farmaceutica nota col nome di Bexsero ; di conseguenza, le informazioni presenti nei passi successivi di questo articolo si riferiscono in modo specifico a quest'ultimo.

Indicazioni

Il vaccino meningococco B è una pratica caldamente consigliata a tutti i soggetti a rischio di meningite da meningococco B; tra quest'ultimi, figurano:

i neonati,

i bambini di età inferiore ai 5 anni,

gli immunodepressi come i malati di AIDS,

i portatori di malattie croniche che favoriscono l'insorgenza di infezioni (es: diabetici, malati di fegato ecc.)

tutti coloro che, per i motivi più disparati, devono recarsi in Paesi in cui la meningite da meningococco B è un'infezione molto diffusa.

Per motivi facilmente intuibili, tra i soggetti a rischio, quelli che suscitano il maggiore interesse e che rappresentano la porzione più numerosa sono i neonati e i bambini.

Forse non tutti sanno che, in Italia, il meningococco B è responsabile di almeno l'80% dei casi di meningite pediatrica.

Modalità di somministrazione

La modalità di somministrazione del vaccino meningococco B è una soltanto e consiste nella cosiddetta iniezione intramuscolo profonda.

Per quanto riguarda la sede di tale iniezione, questa varia in relazione all'età del soggetto sottoposto a vaccinazione; infatti, se per i neonati sotto i 12 mesi, consiste nella porzione antero-laterale della coscia, per i bambini dai 12 mesi in su, per gli adolescenti e gli adulti consiste nella regione deltoidea della spalla.

Dosaggio in giovani e giovanissimi

Nei soggetti di giovane età (neonati e bambini), la somministrazione del vaccino meningococco B prevede una serie di dosaggi e richiami, quindi non consiste in un'unica iniezione, ma in più iniezioni.

Il numero preciso di dosaggi e richiami varia in relazione all'età dell'individuo, ecco in che modo:

Se il soggetto che riceve il vaccino meningococco B ha meno di 6 mesi , sono previsti 3 dosaggi entro l'anno di vita, praticati ad almeno un mese di distanza l'uno dall'altro, e un richiamo entro i 2 anni;

, sono previsti 3 dosaggi entro l'anno di vita, praticati ad almeno un mese di distanza l'uno dall'altro, e un richiamo entro i 2 anni; Se il soggetto che riceve il vaccino meningococco B ha tra i 6 e i 12 mesi , sono previsti 2 dosaggi entro l'anno di vita, praticati a non meno di 2 mesi di distanza l'uno dall'altro, e un richiamo durante il 2° anno di vita;

, sono previsti 2 dosaggi entro l'anno di vita, praticati a non meno di 2 mesi di distanza l'uno dall'altro, e un richiamo durante il 2° anno di vita; Se il soggetto che riceve il vaccino meningococco B ha tra 1 e 2 anni , sono previsti 2 dosaggi, praticati a non meno di 2 mesi di distanza l'uno dall'altro, e un richiamo durante il 2° anno di vita;

, sono previsti 2 dosaggi, praticati a non meno di 2 mesi di distanza l'uno dall'altro, e un richiamo durante il 2° anno di vita; Se il soggetto che riceve il vaccino meningococco B è un bambino di età s uperiore ai 2 anni e inferiore agli 11 anni , sono previsti 2 dosaggi, praticati a non meno di 2 mesi di distanza l'uno dall'altro, senza alcun richiamo.

Dosaggio in adolescenti e adulti

Per quanto concerne gli adolescenti (11 o più anni) e i soggetti adulti, la somministrazione del vaccino meningococco B prevede 2 dosaggi, praticati ad almeno un mese di distanza l'uno dall'altro, senza alcun richiamo.

Tabella. Riepilogo dei dosaggi del vaccino meningococco B in base alle fasce d'età. Fascia d'età Numero di dosaggi Intervallo di tempo tra un dosaggio e l'altro Richiamo? 2-5 mesi di vita 3 Non meno di un mese Sì, tra il 12° e il 15° mese di vita.

È ammesso un ritardo fino al 24° mese di vita. 6-11 mesi di vita 2 Non meno di due mesi Sì, tra il 12° e il 23° mese di vita.

In ogni caso, è importante che trascorrano almeno due mesi dal secondo dosaggio. 12-23 mesi di vita 2 Non meno di due mesi Sì, entro il compimento del 2° anno di vita. 2-10 anni di vita 2 Non meno di due mesi No, ma bisogna chiarire se effettivamente non serve. Più di 11 anni di vita 2 Non meno di un mese No, ma bisogna chiarire se effettivamente non serve.

Vaccino meningococco B negli adulti: quando è consigliato?

Gli adulti ricevono la raccomandazione medica di sottoporsi al vaccino meningococco B quando:

Presentano un'immunodepressione (ridotte difese immunitarie) congenita o acquisita;

Sono affetti da una malattia, come per esempio il diabete o la talassemia, che li espone a contrarre più facilmente le infezioni;

Devono recarsi in una regione del Mondo, in cui la meningite da meningococco B è abbastanza diffusa (quindi c'è un rischio non trascurabile di contrarla).

Vaccino meningococco B e obbligatorietà in Italia

In Italia, sulla base di quanto dichiara la nuova legge relativa ai vaccini obbligatori, il vaccino meningococco B non è una pratica obbligatoria, ma soltanto raccomandata.

In merito a tale argomento, è utile ricordare per esteso quanto afferma la suddetta legge, entrata in vigore il 28 Luglio 2017: “ Sono gratuitamente e attivamente offerte dalle Regioni le seguenti vaccinazioni:

La vaccinazione anti-meningococcica B

La vaccinazione anti-meningococcica C

La vaccinazione anti-pneumococcica

La vaccinazione anti-rotavirus

Tali vaccinazioni sono offerte dalle Regioni e dalle Province autonome, in base alle indicazioni del calendario vaccinale relativo all'anno di nascita. Quindi:

Ai nati dal 2017 sono offerte gratuitamente le vaccinazioni anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus

Ai nati dal 2012 al 2016 sono offerte gratuitamente le vaccinazioni anti-meningococcica C e anti-pneumococcica”

Per maggiori informazioni sui vaccini obbligatori nei bambini, si invitano i lettori a consultare questo articolo.