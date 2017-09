Vaccino Esavalente

Generalità Il vaccino esavalente è così chiamato poiché conferisce immunità nei confronti di 6 malattie infettive, che sono: la difterite, il tetano, la pertosse, la poliomielite, l'epatite B e l'Haemophilus influenzae di tipo B.

Praticato solitamente nell'arco dei primi 12 mesi di vita, mediante 3 somministrazioni, il vaccino esavalente è una pratica efficace e ben tollerata; è raro, infatti, che fallisca o dia luogo a effetti collaterali.

Indicazioni Il vaccino esavalente è una pratica indicata/consigliata in tenera età, per la precisione al di sotto dell'anno di vita.

Somministrazione Per i soggetti al di sotto dell'anno di età (candidati ideali), la somministrazione del vaccino esavalente avviene per mezzo di 3 iniezioni intramuscolo, praticate nella regione antero-laterale della coscia in tre precisi momenti: al terzo, al quinto e al dodicesimo mese di vita. Richiami: per quali malattie e quando sono previsti? Il ricorso al vaccino esavalente, nei soggetti al di sotto dell'anno di vita, comporta alcuni “richiami” (ossia la ripetizione a distanza di anni della vaccinazione per una data malattia o una serie di malattie, a causa di una perdita di immunità).

I richiami in questione sono: Il richiamo all'età di 6 anni, nei confronti di difterite, tetano, pertosse e poliomielite;

Il richiamo all'età di 14 anni, nei confronti di difterite, tetano e pertosse;

Il richiamo decennale (dopo il richiamo dei 14 anni), nei confronti ancora una volta di difterite, tetano e pertosse. Come i lettori avranno notato, nell'elenco dei richiami non risultano citati né l'epatite B né l'Haemophilus influenzae di tipo B; ciò è dovuto al fatto che, per ricevere l'immunità dalle suddette malattie, è sufficiente il vaccino esavalente, praticato nel corso del primo anno di vita. Vaccino esavalente e obbligatorietà in Italia In Italia, il vaccino esavalente è divenuto una pratica obbligatoria a tutti gli effetti il 28 Luglio 2017, quando la legge italiana ha esteso l'obbligo alla vaccinazione anche nei confronti di pertosse e Haemophilus influenzae di tipo B, le quali, fino al giorno precedente la data sopra indicata, erano le uniche infezioni (delle 6 da cui rende immune il vaccino esavalente) non soggette al suddetto obbligo.

Alla luce di quanto detto in precedenza, quindi, fino alla fine di Luglio 2017 il vaccino esavalente non poteva considerarsi propriamente una pratica obbligatoria, in quanto per alcune sue vaccinazioni non sussisteva ancora l'obbligatorietà alla loro realizzazione.

Composizione Come ogni vaccino, anche quello esavalente contiene: una componente definita “attiva”, che nel caso specifico serve a garantire l'immunità nei confronti di difterite, pertosse, tetano, poliomielite, epatite B e Haemophilus influenzae di tipo B;

una componente classificata come “ausiliaria”, che consiste nei cosiddetti eccipienti. Componente attiva: cosa contiene? La componente attiva (o principio attivo) del vaccino esavalente contiene 6 elementi, i quali sono porzioni particolari degli agenti patogeni scatenanti le 6 infezioni sopraccitate.

Entrando nei dettagli, questi 6 elementi sono: Il cosiddetto tossoide difterico , che difende dalla difterite;

, che difende dalla difterite; L' antigene di superficie ricombinante del virus dell'epatite B, che difende dall'epatite B;

del virus dell'epatite B, che difende dall'epatite B; Il polisaccaride di Haemophilus influenzae di tipo B, che protegge da Haemophilus influenzae di tipo B;

di Haemophilus influenzae di tipo B, che protegge da Haemophilus influenzae di tipo B; Gli antigeni della pertosse tossoide pertossico , emoagglutinina filamentosa e pertactina , che rendono immuni da Bordetella pertussis;

, e , che rendono immuni da Bordetella pertussis; Il virus inattivato della poliomielite PV1, PV2, PV3, che difende dalla poliomielite;

PV1, PV2, PV3, che difende dalla poliomielite; Il tossoide tetanico, che protegge dal tetano. È importante precisare che i suddetti 6 elementi hanno subìto un trattamento in laboratorio, tale per cui non sono in alcun modo in grado di provocare le malattie infettive corrispondenti all'agente patogeno di appartenenza. Componente ausiliaria: quali sono gli eccipienti? Gli eccipienti sono sostanze che completano una preparazione farmaceutica, senza però aver alcun ruolo terapeutico.

Nel caso del vaccino esavalente, gli eccipienti principali sono: Neomicina o pilomixina B;

Lattosio anidro;

Sodio cloruro;

Medium 199 (che comprende a sua volta aminoacidi, sali minerali e vitamine). Si ricorda che… Gli eccipienti presenti nelle preparazioni farmacologiche non sono trascurabili, in quanto possono essere causa di reazioni allergiche.

Funzionamento Il vaccino esavalente protegge da difterite, pertosse, tetano, poliomielite, epatite B e Haemophilus influenzae di tipo B, perché il suo contenuto attivo stimola il sistema immunitario (della persona a cui è somministrato) a produrre anticorpi contro gli agenti patogeni responsabili delle suddette infezioni.

Effetti avversi Il vaccino esavalente è di norma ben tollerato; tuttavia, può capitare che, in determinati soggetti, dia luogo a problematiche qualificabili con l'appellativo di effetti collaterali o effetto avversi.

Tra i possibili effetti collaterali del vaccino esavalente, figurano: Arrossamento e dolore in corrispondenza della sede d'iniezione;

Febbre nelle prime 48 ore successive alla vaccinazione. Per prevenire o trattare questo effetto collaterale, i medici consigliano il paracetamolo;

Comparsa di un piccolo nodulo nella sede in cui è avvenuta l'iniezione;

Perdita dell'appetito, irritabilità, sonnolenza o disturbi del sonno nelle prime 24 ore successive alla vaccinazione;

Reazione allergica nei confronti di una delle componenti vaccinali. Più che un effetto collaterale, è una complicanza che, fortunatamente, ha luogo assai di rado.

In genere, i soggetti con un'allergia al vaccino esavalente manifestano tale problematica, con sintomi e segni caratteristici, dopo 15-30 minuti dall'iniezione. Sintomi e segni delle reazioni allergiche provocate dal vaccino esavalente I sintomi tipici di un'eventuale reazione allergica nei confronti del vaccino esavalente possono consistere in: Eritema pruriginoso della cute;

Respiro corto e gravi difficoltà di respiro;

Gonfiore del volto;

Gonfiore della lingua.

Controindicazioni Il vaccino esavalente presenta alcune controindicazioni; infatti, non è adatto a: I neonati che hanno meno di 6 settimane di vita;

I soggetti che hanno manifestato, in passato, un'allergia nei confronti di una delle componenti di realizzazione del vaccino esavalente;

I soggetti che hanno manifestato, in passato, un'allergia nei confronti di uno dei vaccini contro difterite, pertosse, tetano, poliomielite, epatite B e/o Haemophilus influenzae di tipo B;

I soggetti con una malattia infettiva in corso (N.B: si tratta di una controindicazione temporanea, che termina al momento della guarigione dalla suddetta malattia infettiva).