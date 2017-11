Unghie Rigate - Righe nelle Unghie

In alcuni casi, le unghie rigate sono piccole imperfezioni che segnalano la presenza di un disturbo banale; altre volte, quest'anomalia è indicativa di patologie più o meno significative. La superficie delle unghie rigate appare attraversata o solcata da fastidiose linee e striature. Rispetto alla linea di crescita ungueale, questi segni possono essere orizzontali o verticali. Per affrontare il problema in maniera corretta, è importante rivolgersi a un dermatologo : l'attento esame dell'unghia e un'adeguata anamnesi sono indispensabili per una diagnosi precisa e per capire come affrontare il disturbo con gli opportuni rimedi e/o trattamenti.

Quando si presentano le unghie rigate, è fondamentale non sottovalutare il problema e rivolgersi a un medico specialista che saprà fornire al paziente tutte le indicazioni del caso. La visita dermatologica consiste nell'osservazione dell'unghia, anche avvalendosi di strumenti sofisticati quali la videomicroscopia . Nel sospetto di un'infezione, viene effettuato il prelievo di una piccola porzione dell'unghia che verrà poi sottoposta all' esame microbiologico . Il dermatologo può indicare, inoltre, delle analisi più approfondite per indagare le cause all'origine di quest'anomalia e stabilire il trattamento per la risoluzione delle condizioni patologiche di base.

Terapia

Le soluzioni al problema delle unghie rigate sono differenti a seconda dei fattori o delle patologie scatenanti. Il trattamento o il rimedio più opportuno viene indicato, quindi, dal medico in modo strettamente individuale.

Alimentazione

Se le striature dipendono da un problema di origine nutrizionale, occorre intervenire sulla dieta. Il primo passo consiste nel mantenere un'alimentazione equilibrata e varia, ricca soprattutto in frutta e verdura fresca di stagione, per non rischiare carenze di nutrienti fondamentali, come proteine, minerali e vitamine (in particolare, del gruppo B).

In questi casi, sempre dietro consiglio e controllo medico, può risultare utile anche l'impiego di integratori alimentari specifici per unghie e capelli, secondo le dosi sulle confezioni, indicativamente per cicli di 2-3 mesi. Per approfondire:

Gestione dello stress

L'affaticamento fisico e mentale causa la perdita di energia e compromette la corretta funzionalità di alcuni organi, come l'intestino, provocando, attraverso la perdita di vitamine e sali minerali, la formazione di unghie striate. Se questo sintomo dipende dallo stress, dunque, è opportuno rallentare i ritmi per recuperare uno stato di benessere psico-fisico, alternando le proprie attività quotidiane a piccoli momenti di relax.

Condizioni patologiche

Nel caso in cui la causa delle unghie rigate sia una vera e propria patologia, quale un'infezione fungina o la psoriasi, diventa fondamentale ricorrere al medico, che prescriverà la terapia più adeguata.

L'onicomicosi richiede cure a base di farmaci antimicotici e trattamenti di supporto, utili per accelerare la guarigione. Ad esempio, alcune lacche ungueali creano sull'unghia un ambiente ostile alla proliferazione del fungo.

Nel caso della psoriasi, invece, occorre che il dermatologo indichi la terapia più adatta, anche con l'utilizzo di smalti specifici.

Manicure e smalti protettivi

Regola valida per tutte le tipologie di unghie rigate è quella di eseguire la manicure e la pedicure nella maniera corretta. Queste attenzioni sono importanti per avere mani e piedi sempre perfette.

Per prima cosa, si regola la lunghezza e la forma delle unghie con una limetta (quando si devono regolare pochi millimetri) o una forbicina.

Per le cuticole, esistono appositi bastoncini di legno o, in alternativa, penne che rilasciano formule curative e ristrutturanti. Dopo aver applicato e massaggiato un prodotto emolliente per le pellicine, si immergono le dita in acqua tiepida/calda per qualche minuto. Quando le cuticole sono ammorbidite possono essere spinte delicatamente verso l'attaccatura con l'apposito strumento.

Al termine della manicure e della pedicure, è possibile utilizzare una lima lucidante sulle unghie, per levigarle e renderle più brillanti.

Regolarmente, è consigliabile applicare una crema mani ricca di fosfolipidi e ceramidi, oppure urea e oli vegetali (es. jojoba o mandorle dolci). In alternativa, è utile massaggiare un olio nutriente. Infine, è possibile ricorrere ad uno smalto protettivo e rinforzante.

Qualche consiglio

Le unghie sono annessi cutanei che necessitano di attenzioni specifiche.

Per quanto riguarda le mani, è indispensabile usare guanti per proteggerle da prodotti per la pulizia durante le faccende domestiche. Allo stesso modo, andrebbe evitato il contatto diretto con qualsiasi sostanza possa essere dannosa per le unghie (es. prodotti per i capelli come tinte o permanenti, smalti aggressivi o detergenti vari ecc.).