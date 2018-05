Triade di Virchow

Lo sapevi che…

Anche se Virchow contribuì a descrivere la fisiopatologia correlata all'embolia polmonare, non fu lui a proporre la stesura della suddetta triade. Tuttavia, per motivi non chiari, parecchi anni dopo la morte del medico tedesco (indicativamente, intorno agli anni '50), la triade fu messa a punto e intitolata a suo nome. D'altro canto, è pur vero che Virchow, nella stesura del suo lavoro, fece riferimento ai diversi fattori che possono contribuire alla formazione dei trombi; tuttavia, quegli stessi fattori non furono messi in evidenza per la prima volta dal medico tedesco, bensì da altri medici prima di lui.