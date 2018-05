Che cos'è il Tremore alle Mani?

Con "tremore alle mani" si vuole indicare un particolare movimento involontario delle mani caratterizzato da oscillazioni ritmiche prodotte dalla contrazione alternata di muscoli antagonisti reciprocamente innervati.

Come accennato, il tremore alle mani - quando evidente e particolarmente accentuato - è considerato come un sintomo che può essere attribuito a diversi disturbi e malattie.

Benché, di per sé, il tremore alle mani non rappresenti un vero e proprio pericolo per la vita del paziente, la sua presenza può rendere difficoltosa l'esecuzione delle più semplici e normali attività quotidiane (come, ad esempio, bere, mangiare, ecc.) diventando invalidante.

Tremore Fisiologico

Un certo grado di tremore - definito tremore fisiologico - è presente in tutti gli individui sani. Tale tremore è un movimento oscillatorio avente una bassa ampiezza e una frequenza variabile dai 7 ai 12 Hz. Si tratta di un movimento pressoché impercettibile, evidenziabile quasi esclusivamente attraverso apposite metodiche elettrofisiologiche.

Tremore alle Mani di Natura Non Patologica

In alcuni casi, la presenza di un lieve tremore alle mani - d'intensità superiore al cosiddetto tremore fisiologico (aumento dell'ampiezza ma frequenza costante) - può essere considerato un fenomeno normale causato da fattori non patologici. Difatti, un certo grado di tremore può manifestarsi quando si assumono posizioni scomode, in seguito ad un grosso sforzo e ad affaticamento o in presenza di stress. In simili situazioni, il tremore è generalmente eliminato, o comunque attenuato, dall'assunzione di una posizione più comoda e dal riposo. Anche il consumo eccessivo di caffeina può causare un aumento transitorio del tremore alle mani fisiologico; in questo caso, la riduzione del consumo di questa sostanza e degli alimenti che la contengono dovrebbe essere sufficiente per ripristinare le condizioni normali.