Manifestazioni e Sintomi del Tremore Essenziale

Il tipico sintomo del tremore essenziale è rappresentato, naturalmente, dal tremore che solitamente coinvolge gli arti superiori, il capo (scuotimento della testa quando priva di appoggio) e la voce (i pazienti tendono a parlare con voce tremula), ma che può potenzialmente coinvolgere anche altre aree corporee.

Il tremore si manifesta sia quando il paziente assume e permane in una determinata posizione (tremore posturale), sia quando il paziente effettua dei movimenti volontari (tremore cinetico).

Normalmente, non sono presenti debolezza e alterazioni del tono muscolare, sintomi che invece si manifestano in presenza di altri disordini del movimento. Nonostante ciò, il tremore localizzato agli arti superiori, alla voce e al capo può rendere difficile svolgere anche le azioni più semplici, come mangiare, bere, afferrare oggetti e comunicare.

In alcuni casi, il tremore essenziale può evolvere in maniera quasi drammatica, divenendo una vera e propria disabilità per il paziente che non riesce a svolgere nemmeno i compiti più elementari.

Inoltre, i tremori - che possono manifestarsi anche quando il paziente si trova in luoghi pubblici e che possono ostacolare l'esecuzione delle normali attività quotidiane - possono influire negativamente sulla psicologia dell'individuo. Difatti, non è raro che il tremore essenziale - visto in maniera estremamente negativa dal paziente - provochi forte imbarazzo e inabilità che,a loro volta, possono potenzialmente condurre a isolamento sociale, stati d'ansia e addirittura depressione.

Fattori che Peggiorano la Sintomatologia del Tremore Essenziale

Le manifestazioni e la sintomatologia del tremore essenziale possono essere aggravate da diversi fattori, come:

Nervosismo e agitazione;

Stati ansiosi;

Fattori emotivi.

Oltre a quanto finora detto, i sintomi del tremore essenziale possono peggiorare anche quando il paziente deve svolgere compiti o effettuare movimenti in posizioni scomode e/o che richiedono un certo sforzo.