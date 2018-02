Estremamente fastidiosa, la tosse da reflusso è difficile da riconoscere, in particolare se si presenta come unica manifestazione. Dal momento che è causata da una particolare patologia di base, la tosse da reflusso non risponde ai classici trattamenti sintomatici solitamente intrapresi per calmare la tosse. Questa sua caratteristica dovrebbe far scattare il primo campanello d'allarme nel paziente che, in una simile situazione, dovrebbe rivolgersi subito al proprio medico.

La tosse da reflusso e la malattia che la provoca non devono, infatti, essere sottovalutate e necessitano di trattamenti specifici che dovranno essere prescritti dal medico.