Come si Diagnostica la Tosse Allergica?

Effettuare una diagnosi certa di tosse allergica non è sempre semplice, poiché, talvolta, essa può manifestarsi come unico sintomo, o eventualmente associata ad altre manifestazioni che non permettono l'immediata individuazione di un'eventuale patologia allergica. In verità, questo è un evento piuttosto raro, poiché difficilmente i pazienti che soffrono di malattie allergiche delle vie aeree manifestano come unico sintomo la tosse.

Ad ogni modo, quando ciò si verifica, il medico deve essere in grado di discriminare fra una tosse allergica e una tosse provocata da altre cause, quali, ad esempio, patologie infettive (virali, batteriche, fungine), assunzione di farmaci per i quali la tosse rappresenta un effetto collaterale noto o altre malattie che possono dare origine a questo tipo di sintomo (fra cui ricordiamo, ad esempio, la malattia da reflusso gastroesofageo che dà origine alla cosiddetta tosse da reflusso).

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, la tosse allergica si manifesta in associazione ad altri sintomi tipici di patologie allergiche delle vie aeree (vedi capitolo precedente), rendendo la diagnosi certamente più semplice da effettuare.

In caso di dubbi, il medico può comunque ricorrere ad analisi ed esami più approfonditi allo scopo di stabilire con esattezza quale malattia affligge il paziente (analisi del sangue, spirometria, ecc.).