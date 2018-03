Cosa contiene la Tisana dei Monaci Buddisti?

La tisana dei monaci buddisti è costituita da una miscela di diverse erbe officinali, quali aloe vera, citronella, fiordaliso, tè verde, tulsi ed erbe aromatiche come rosmarino e menta. Di seguito, le principali caratteristiche e proprietà di queste piante verranno brevemente descritte.

Aloe vera

All'interno della tisana dei monaci buddisti, si utilizza il succo di aloe vera polverizzato. Esso è ricco di flavonoidi e di glicosidi antrachinonici dalle ben note proprietà lassative. Uno di questi glicosidi antrachinonici, l'aloe-emodina, è stata oggetto di diversi studi allo scopo di indagarne le proprietà antivirali e le potenziali proprietà antitumorali. I risultati di tali studi sono stati sì incoraggianti, ma si tratta di ricerche condotte prevalentemente in vitro utilizzando la sola aloe-emodina e non il succo della pianta. Per tale ragione, al contrario di quanto affermato dai sostenitori della tisana dei monaci buddisti, questi studi non possono in alcun modo confermare che simili attività vengano esercitate anche nell'organismo umano quando il succo di aloe viene utilizzato polverizzato e assunto in forma di tisana.

Le proprietà lassative del succo di aloe, invece, sono state ampiamente confermate e riconosciute. Non a caso, la Commissione E tedesca ne ha approvato l'uso contro la stitichezza occasionale.

Ad ogni modo, si segnala che il succo di aloe vera rappresenta un ingrediente facoltativo nella preparazione della tisana dei monaci buddisti.

Effetti Collaterali e Potenziali Interazioni Farmacologiche

Il succo di aloe può causare diversi disturbi a carico dell'apparato gastrointestinale e può interferire con l'attività di svariati farmaci impiegati nel trattamento di malattie cardiovascolari (per maggiori informazioni, si consiglia la lettura dell'articolo: Aloe in Erboristeria).

Citronella

Per la preparazione della tisana dei monaci buddisti, la citronella viene utilizzata in forma di foglie in taglio tisana. Oltre alle ben note proprietà insettifughe ascritte all'olio essenziale in essa contenuto, alla citronella vengono attribuite anche proprietà antinfiammatorie, analgesiche, antispastiche, antisettiche e sedative. È, tuttavia, doveroso precisare che le attività sedative e analgesiche vengono esercitate solo quando si assumono quantità eccessivamente elevate (quindi, non raccomandate) di olio essenziale. Ad ogni modo, per maggiori informazioni circa proprietà ed utilizzi della citronella, si rimanda alla lettura dell'articolo dedicato: Citronella in Erboristeria.

Effetti Collaterali

La citronella può causare reazioni allergiche anche gravi in individui sensibili.

Fiordaliso

Nella composizione della tisana dei monaci buddisti rientrano anche i fiori di fiordaliso, cui vengono ascritte proprietà antinfiammatorie e decongestionanti. In verità, tali proprietà sono attribuite all'acqua distillata dei fiori della pianta che viene impiegata esternamente contro le infiammazioni degli occhi. L'impiego del fiordaliso all'interno delle tisane, invece, è oggigiorno piuttosto raro.

Tè verde

Ingrediente di fondamentale importanza per la realizzazione della tisana dei monaci buddisti è il tè verde, impiegato in forma di foglie in taglio tisana.

Al tè verde vengono ascritte proprietà antiossidanti (imputabili all'alto contenuto di catechine) e proprietà dimagranti, ascritte alle metilxantine (caffeina o teina, teobromina e teofillina) contenute nella pianta. I numerosi studi condotti sulle metilxantine hanno indubbiamente confermato la capacità di queste molecole di stimolare la lipolisi e di favorire la perdita di peso, cui si associano proprietà blandamente diuretiche ed anoressizzanti. Nonostante ciò, è doveroso sottolineare che la concentrazione di tali sostanze nel tè verde non è tale da rendere apprezzabili le sopra citate attività, a maggior ragione se la pianta viene assunta in forma di tisana.

L'assunzione di tè verde potrebbe comunque rivelarsi utile nell'ambito di una dieta adeguata affiancata da un buon livello di attività fisica.

Effetti Collaterali e Potenziali Interazioni Farmacologiche

Generalmente, il tè verde è ben tollerato, tuttavia, se usato a dosi elevate può provocare disturbi gastrici e irrequietezza. Inoltre, visti i principi attivi in esso contenuti, il tè verde può interferire con l'attività di molti farmaci, quali sedativi, antidepressivi, antiaritmici e farmaci a base di ormoni (per informazioni più approfondite in merito, si rimanda alla lettura dell'articolo dedicato: Tè in Erboristeria).

Tulsi

Il tulsi - anche noto come basilico santo o basilico sacro - è una pianta largamente sfruttata dalla medicina Ayurvedica cui vengono attribuite proprietà ipoglicemizzanti, antiossidanti, antinfiammatorie, antibatteriche, digestive e cardiotoniche. Le proprietà ipoglicemizzanti sono state effettivamente confermate da studi condotti su animali.

All'interno della tisana dei monaci buddisti si utilizzano le foglie della pianta in taglio tisana. Tuttavia, si segnala che - analogamente a quanto detto per il succo di aloe - anche il tulsi è un ingrediente facoltativo nella preparazione della bevanda in questione.

Erbe Aromatiche

Nella composizione della tisana dei monaci buddisti rientrano anche alcune erbe aromatiche, quali menta e rosmarino di cui si utilizzano le foglie.

Alla menta sono attribuite proprietà spasmolitiche del tratto gastrointestinale e delle vie aeree, proprietà carminative, colagoghe, analgesiche e antibatteriche che sono state confermate da vari studi condotti in merito. Tuttavia, questa pianta può causare effetti collaterali come nausea, vertigini e peggioramento del reflusso gastroesofageo. Inoltre, potrebbe interferire con l'attività di farmaci bloccanti il canale del calcio (per maggiori informazioni: Menta in Erboristeria).

Al rosmarino, invece, sono ascritte proprietà digestive, coleretiche, colagoghe e spasmolitiche, imputabili all'olio essenziale contenuto nelle sue foglie (per maggiori informazioni: Rosmarino in Erboristeria).