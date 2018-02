Quando è necessario ricorrere alla Terapia Ormonale Sostitutiva?

Il ricorso alla terapia ormonale sostitutiva si rende necessario quando un paziente, per un qualsiasi motivo - patologico o fisiologico - si trova in una condizione in cui determinati ormoni non vengono prodotti nelle giuste quantità, comportando l'insorgenza di disturbi e malattie.

In verità, il ricorso alla terapia ormonale sostitutiva non sempre è necessario o indispensabile per il paziente, a meno che la mancanza degli ormoni non infici negativamente sulla qualità della vita dello stesso paziente e/o non costituisca un reale pericolo per la sua salute.

Ad ogni modo, fra le patologie e i disturbi che possono richiedere la somministrazione di una terapia ormonale sostitutiva, ricordiamo:

Infine, la terapia ormonale sostitutiva può essere effettuata anche in caso di cambio di sesso, allo scopo di somministrare al paziente gli ormoni associati al sesso con cui esso si identifica (testosterone per le donne che desiderano diventare uomini ed estrogeni per gli uomini che desiderano diventare donne).