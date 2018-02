Cure e Trattamenti Farmacologici contro la Stomatite Erpetica

Nei pazienti immunocompetenti l'infezione da HSV-1 che dà origine alla stomatite erpetica è autolimitante e tende a regredire spontaneamente nel giro di 7-10 giorni. Nei pazienti immunocompromessi, invece, l'infezione tende a persistere.

Ad ogni modo, nella maggioranza dei casi, il trattamento della stomatite erpetica è perlopiù di tipo sintomatico, cioè mira a contrastare i sintomi che precedono e che accompagnano la comparsa delle vescicole. A questo proposito, il medico può prescrivere farmaci antipiretici ed eventualmente antidolorifici nei casi in cui il dolore sia particolarmente intenso (generalmente, gli antinfiammatori non steroidei sono sufficienti a garantire un buon controllo del dolore). In aggiunta a questi medicinali, il medico potrebbe inoltre consigliare al paziente di applicare sulle lesioni erpetiche gel lenitivi ed emollienti appositamente formulati per essere applicati sulla mucosa orale, come, ad esempio, gel a base di aloe vera.

Nei casi più gravi di stomatite erpetica e nei pazienti immunocompromessi, invece, può essere necessario il ricorso a farmaci antivirali che dovranno essere somministrati per via orale. Difatti, dal momento che la stomatite erpetica coinvolge l'interno della bocca, l'uso di antivirali topici come quelli impiegati in caso di herpes labiale non risulterebbe efficace. Ad ogni modo, fra i principi attivi maggiormente impiegati per contrastare la stomatite erpetica ritroviamo l'aciclovir e il valaciclovir.