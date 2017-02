Nella composizione di una tipica speedball vi sono un derivato dell' oppio (naturale, semisintetico o sintetico) e una sostanza eccitante di qualsiasi tipo, come cocaina , amfetamina e derivati, ecc. In alcuni casi, il termine "speedball" viene addirittura impiegato per indicare l'assunzione di una miscela composta da farmaci oppiacei, benzodiazepine o barbiturici , in associazione a sostanze stimolanti. In realtà, si ritiene che il "vero" speedball sia costituito da una miscela di cocaina ed eroina (un derivato semisintetico della morfina ), oppure da una miscela di cocaina cloridrato e morfina solfato. In quest'articolo, prenderemo in considerazione solamente la prima delle sopra citate miscele di sostanze stupefacenti.

Il termine " speedball " viene impiegato, in modo piuttosto generico, per indicare una particolare miscela di sostanze stupefacenti impiegate per scopi ricreativi.

Effetti Indotti ed Effetti Collaterali

Come si può facilmente immaginare, gli effetti provocati dall'assunzione concomitante di cocaina ed eroina - sostanze il cui uso è decisamente pericoloso per la salute, anche quando assunte singolarmente - possono essere potenzialmente letali.

L'uso contemporaneo di cocaina ed eroina viene praticato sostanzialmente per ottenere un'euforia maggiore rispetto a quella che si otterrebbe usando i due stupefacenti singolarmente, ma anche per tentare di diminuire gli effetti considerati negativi, come depressione, disforia, ansia, ecc.

Tuttavia, se da un lato si ottiene un aumento degli effetti indotti per i quali queste sostanze vengono impiegate come droghe d'abuso, dall'altro lato si assiste anche a un aumento esponenziale degli effetti collaterali da esse provocati.

A tal proposito, è utile ricordare quali sono i principali effetti indotti dalle singole sostanze componenti lo speedball.

Fra quelli provocati dalla cocaina, ricordiamo:

Fra gli effetti causati dall'assunzione di eroina, invece, ricordiamo:

Come si può notare dai suddetti sintomi, cocaina ed eroina, inizialmente, inducono un intenso effetto euforico e successivamente lasciano spazio a una serie di effetti collateral,i fisici e psichici, non indifferenti.

In particolare, si può notare come siano contrapposti gli effetti che queste due sostanze esercitano sul sistema cardiovascolare: la cocaina esplica un'azione eccitante, aumentando sia la forza di contrazione che la frequenza cardiaca e provocando vasocostrizione e ipertensione; al contrario, l'eroina svolge un'azione depressiva sul sistema cardiocircolatorio.

Quando le due sostanze vengono assunte in contemporanea, gli effetti della cocaina tendono a scomparire più velocemente di quelli dell'eroina, sottoponendo l'organismo - in particolare, il cuore e i vasi sanguigni - a una situazione di irregolare stimolazione, che si traduce nell'insorgenza di pericolose alterazioni del ritmo cardiaco e della pressione sanguigna dai potenziali risvolti tragici.

Inoltre, una volta "scomparso" l'effetto della cocaina, l'eroina può manifestare appieno i suoi effetti collaterali più pericolosi, fra cui ricordiamo la depressione respiratoria, che costituisce la tipica causa di morte per overdose da questo stupefacente.

Questa differenza nella durata d'azione di cocaina ed eroina e la riduzione momentanea degli effetti collaterali indotti dall'eroina, possono dare l'illusione all'utilizzatore di possedere una maggiore tolleranza a quest'ultima sostanza e spingerlo così ad utilizzarne dosi maggiori, che possono poi portare alla morte per overdose. Più nel dettaglio, in questi particolari casi si parla di "morte da speedball".

Oltre a quanto appena descritto, la co-somministrazione di cocaina ed eroina può provocare anche l'insorgenza di:

Stupore;

Confusione;

Sensazione di smarrimento;

Sonnolenza;

Paranoie;

Intensa depressione;

Allucinazioni.

Infine, sia la cocaina che l'eroina sono in grado di provocare tolleranza e dipendenza fisica, a causa della quale la mancata assunzione dello speedball porta all'insorgenza della tipica sindrome d'astinenza caratterizzata da sintomi, quali: