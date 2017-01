La sordità, quindi, è una condizione patologica che può manifestarsi già alla nascita, così come può instaurarsi nel corso della vita dell'individuo in seguito a traumi, patologie, ecc.

Il termine "sordità" viene spesso impiegato in maniera generica per indicare la riduzione o la perdita totale dell'udito. Tale disturbo può quindi avere differenti gradi di severità; inoltre, può dipendere da cause di diversa origine e natura. Più correttamente, in campo medico si preferisce parlare di di:

Infine, un altro sistema impiegato per classificare i diversi tipi di sordità è quello che si basa su criteri fisiopatologici. In questo caso, pertanto, possiamo distinguere:

Un ulteriore metodo di classificazione, che può essere adottato, prevede la distinzione dei vari tipi di sordità in funzione della causa scatenante (ad esempio, traumatica, neoplastica, malformativa, tossica, ecc.); oppure in funzione della sede in cui è avvenuta la lesione o nella quale vi è l'alterazione responsabile della perdita o della riduzione dell'udito. In quest'ultimo caso, possiamo distinguere:

Le differenti forme di sordità possono essere classificate in base a diversi criteri. A tal proposito, una prima classificazione si può effettuare in funzione dell'entità del danno uditivo, distinguendo la compromissione dell'udito in: sordità lieve , sordità media , sordità medio-grave , sordità grave e, infine, sordità gravissima .

Come accennato, i fattori che possono portare all'insorgenza della sordità sono molteplici e di svariata origine e natura, ad esempio, traumi, patologie, infezioni, ecc. Ad ogni modo, fra le principali cause che possono dare origine a sordità, ricordiamo:

I segni e i sintomi legati alla sordità possono variare in funzione della causa che l'ha provocata, così come possono variare in funzione del fatto che questa si manifesti alla nascita o nel corso della vita dell'individuo. Inoltre, la perdita o comunque la riduzione dell'udito non per forza avviene in maniera repentina, al contrario può manifestarsi gradualmente, dando così origine a una sintomatologia che può variare nel tempo con l'aggravarsi della compromissione uditiva.

In qualsiasi caso, fra i più comuni segni e sintomi associati alla sordità, ritroviamo:

Difficoltà nel seguire i discorsi e difficoltà nel capire tutte le parole che vengono dette;

Percezione di suoni ovattati o lontani;

Difficoltà nel percepire i suoni a basso volume;

Vertigini (molto comuni in caso di sordità provocata da specifiche patologie, come avviene nel caso della sindrome di Ménière);

Tinnito;

Pressione nell'orecchio.

Inoltre, è bene ricordare che le persone affette da sordità possono andare incontro anche a problemi di comunicazione legati al linguaggio, in particolare quando la sordità è presente fin dalla nascita. In questi casi di sordità congenita - a causa dell'impossibilità di acquisire il normale patrimonio verbale durante la crescita - il bambino può andare incontro al cosiddetto sordomutismo, benché la lingua possa essergli comunque insegnata attraverso apposite tecniche.

Ad ogni modo, anche in caso di sordità acquisita - quindi, in caso di sordità che si sviluppa nel corso della vita della persona - si può andare incontro alla perdita, totale o parziale, del patrimonio verbale già acquisito.

Generalmente, la mancata acquisizione o la perdita del patrimonio verbale sono fenomeni associati alla completa e bilaterale compromissione dell'udito, quindi, a quella che in campo medico viene definita come cofosi.