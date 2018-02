Quali sono gli Utilizzi della Soda Caustica?

Come accennato, la soda caustica è un composto utilizzato sia a livello industriale che a livello domestico e può essere impiegata in numerosi ambiti, dalla cucina alla cosmesi.

Usi industriali

In ambito industriale, la soda caustica viene utilizzata come reagente in numerose reazioni chimiche, ma può essere utilizzata anche in forma di additivo. Nel dettaglio, la soda caustica è usata:

Per sintetizzare vernici e coloranti ;

e ; Per la sintesi dell' ipoclorito di sodio , il principale componente della ben nota candeggina;

, il principale componente della ben nota candeggina; Per la rigenerazione delle resine a scambio ionico (particolari resine impiegate nei processi di demineralizzazione e di depurazione a scambio ionico delle acque);

(particolari resine impiegate nei processi di demineralizzazione e di depurazione a scambio ionico delle acque); Per effettuare la reazione di saponificazione , quindi per la produzione di alcuni tipi di sapone (ad esempio, sapone di Marsiglia, sapone di Aleppo ecc).

, quindi per la produzione di alcuni tipi di sapone (ad esempio, sapone di Marsiglia, sapone di Aleppo ecc). Nell' industria alimentare , dove viene utilizzata come regolatore di acidità e come coadiuvante tecnologico sintetico . In quest'ambito, la soda caustica viene utilizzata, ad esempio, per la preparazione industriale del caramello e dei brezel, per deamarizzare le olive e come additivo alimentare all'interno di snack, gelatine e dolci. La soda caustica impiegata come additivo alimentare è indicata in etichetta con la sigla E524 .

, dove viene utilizzata come e come . In quest'ambito, la soda caustica viene utilizzata, ad esempio, per la preparazione industriale del caramello e dei brezel, per deamarizzare le olive e come additivo alimentare all'interno di snack, gelatine e dolci. La soda caustica impiegata come additivo alimentare è indicata in etichetta con la . Nell' industria del vino , dove viene utilizzata in forma di soluzioni per la pulizia delle cisterne.

, dove viene utilizzata in forma di soluzioni per la pulizia delle cisterne. Nell' industria cosmetica , dove trova impiego come agente regolatore del pH . In quest'ambito, la soda caustica viene utilizzata, per esempio, all'interno di prodotti per la barba, prodotti per la depilazione e detergenti vari. Solitamente, nella lista degli ingredienti riportata sui prodotti cosmetici, la soda caustica è indicata con il nome "Sodium Hydroxide".

, dove trova impiego come agente . In quest'ambito, la soda caustica viene utilizzata, per esempio, all'interno di prodotti per la barba, prodotti per la depilazione e detergenti vari. Solitamente, nella lista degli ingredienti riportata sui prodotti cosmetici, la soda caustica è indicata con il nome "Sodium Hydroxide". Nell' industria chimico-farmaceutica , come regolatore di pH.

, come regolatore di pH. Nell'industria elettronica ed elettrotecnica per la produzione di circuiti.

Usi domestici

La soda caustica viene utilizzata anche in ambito domestico, soprattutto per sturare lavandini, docce, vasche, WC ecc, quindi, per sturare gli scarichi domestici. Tuttavia, questa pratica non è molto consigliata, sia per la pericolosità derivante dal maneggiare la soda caustica, sia perché - se non adeguatamente diluito - l'idrossido di sodio potrebbe danneggiare le tubature.

Ad ogni modo, oltre a questo tipo di uso, la soda caustica può essere impiegata in ambito domestico anche per:

Pulire griglie e barbecue;

Pulire le cisterne utilizzate nella produzione artigianale del vino;

Sverniciare il legno;

Produrre il sapone artigianale, utilizzandola per saponificare oli e grassi vegetali di vario tipo.

Benché la soda caustica possa essere venduta anche ai privati e possa essere impiegata nelle suddette attività domestiche, ricordiamo nuovamente che l'impiego di questa sostanza comporta una serie di potenziali rischi e che, pertanto, deve essere effettuato con estrema cautela e con tutte le precauzioni del caso.