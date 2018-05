Quando può essere Utilizzato lo Shampoo Secco?

Come accennato, lo shampoo secco è un rimedio d'emergenza che deve essere impiegato solo occasionalmente in quelle situazioni in cui non vi è la possibilità (per mancanza di tempo o per qualsiasi altro motivo) di lavare i capelli nel modo "tradizionale", così come può essere utile per dare una "rinfrescata" alla chioma fra un lavaggio e l'altro.

Lo shampoo secco può essere utilizzato anche da persone che soffrono di capelli grassi e non vogliono effettuare lavaggi quotidiani. Tuttavia, anche in questo caso, l'uso di shampoo secco dovrebbe essere limitato e adeguatamente alternato al lavaggio tradizionale.

Come ribadito più volte, lo shampoo secco non è in grado di operare una detersione profonda del capello o del cuoio capelluto, per la quale è, invece, necessario lavare i capelli con acqua e shampoo "classico".

Solo con un lavaggio vero e proprio, infatti, è possibile allontanare e rimuovere il sebo in eccesso, lo sporco accumulatosi (dovuto, ad esempio, ad inquinamento atmosferico, polvere, ecc.) e i detriti cellulari derivanti dal ricambio del cuoio capelluto.

La pulizia e la corretta igiene di capelli e cuoio capelluto, difatti, sono molto importanti per il mantenimento della bellezza e del benessere degli stessi, esattamente come avviene per la cute.