Quali sono le Proprietà dello Sciroppo di Lumaca?

Allo sciroppo di lumaca vengono attribuite proprietà fluidificanti del muco bronchiale ed espettoranti, riconducibili agli estratti di Helix pomatia o di Helix aspersa in esso contenuti.

Benché le ricerche condotte in merito e i dati scientifici attualmente disponibili siano piuttosto scarsi, alcuni ritengono che le sopra citate proprietà possano essere imputate ad eventuali sostanze enzimatiche contenute negli estratti ottenuti da questi molluschi gasteropodi. Secondo questa ipotesi, tali sostanze sarebbero capaci di "rompere" le molecole componenti il muco bronchiale, diminuendone così la viscosità e favorendone la fluidificazione, quindi l'eliminazione.

Nonostante l'evidente mancanza di prove scientifiche supportate da adeguati studi, i dati empirici raccolti in merito all'uso dello sciroppo di lumaca contro la tosse grassa mostrano che questo integratore alimentare, in alcune occasioni, può rivelarsi un valido aiuto nel contrastare questo disturbo; ancor meglio se somministrato in associazione ad un trattamento idoneo a curare la malattia che ha causato la comparsa della tosse produttiva (trattamento che deve comunque essere prescritto dal medico).

A questo proposito, ricordiamo nuovamente l'importanza di rivolgersi al proprio medico di fiducia prima di assumere lo sciroppo di lumaca, sia per consentire la diagnosi di eventuali patologie di base che necessitano cure mirate, sia per escludere la presenza di eventuali controindicazioni all'uso del prodotto. Difatti, anche se lo sciroppo di lumaca non è un farmaco ma un integratore alimentare, ciò non significa che il suo uso possa essere effettuato da chiunque e in qualsiasi condizione (vedi Effetti Collaterali e Controindicazioni).