Come si Trasmette la Scarlattina in Gravidanza?

Come avviene per la maggior parte delle malattie esantematiche, la scarlattina - quindi anche la scarlattina in gravidanza - si trasmette per via aerea. Il contagio, perciò, può avvenire in maniera diretta attraverso goccioline di saliva o altre secrezioni (ad esempio, secrezioni nasali) emesse con starnuti, colpi di tosse o semplicemente attraverso il dialogo. A questo proposito, è bene ricordare che i pazienti che hanno contratto l'infezione possono essere contagiosi anche nelle 24-48 ore precedenti la manifestazione dei primi sintomi. Per questa ragione, può risultare difficile prevenire eventuali contatti con persone malate.

Oltre al contagio diretto, è altresì possibile andare incontro ad un contagio indiretto attraverso la manipolazione di oggetti utilizzati da individui infetti e malati, come ad esempio, stoviglie, bicchieri, giocattoli, indumenti, asciugamani, termometri, lenzuola, ecc. Il contagio indiretto è reso possibile dalla spiccata capacità di sopravvivenza nell'ambiente esterno degli S. pyogenes che possono quindi favorire la comparsa di scarlattina in gravidanza anche se la gestante non entra in contatto diretto con pazienti ammalati.