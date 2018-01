Come accennato, la ricetta originale per la preparazione del vero sapone di Marsiglia prevedeva il solo utilizzo di ingredienti facilmente reperibili nella Provenza francese, ossia olio extravergine di oliva e liscivia ottenuta dalle ceneri di salicornia .

La liscivia da essa ottenuta conteneva composti che permettevano la saponificazione dell'olio extravergine di oliva, come il carbonato di sodio (un sale anche noto con il nome di "soda" che, disciolto in acqua, dà origine ad idrolisi basica, conferendo alla soluzione finale un pH alcalino).

Il metodo tradizionale per la produzione del sapone di Marsiglia prevedeva l'uso esclusivo di cenere di salicornia, una pianta che cresce in terreni salini, salmastri o alcalini e ampiamente diffusa nelle regioni mediterranee.

La liscivia è una sostanza alcalina che si ottiene facendo bollire in acqua la cenere di legno per almeno due ore.

La suddetta composizione del sapone di Marsiglia è ancora oggi utilizzata. Difatti, in commercio è possibile trovare sia saponi di Marsiglia prodotti con solo olio extravergine di oliva - come previsto dall'antica ricetta originale - sia saponi di Marsiglia prodotti con olio di palma, oppure con olio di cocco, o ancora con una miscela di questi due oli.

Nonostante vi siano alcuni saponifici che seguono ancora la metodica tradizionale (attività ormai estremamente rara se non del tutto scomparsa), nella maggioranza dei casi, il sapone di Marsiglia non viene più prodotto con la soda (carbonato di sodio) o con la liscivia di salicornia, ma si utilizza una soluzione di soda caustica (o idrossido di sodio, che dir si voglia).

Lo sapevi che…

In commercio è possibile trovare moltissimi saponi che riportano in etichetta la dicitura "al sapone di Marsiglia" o "al profumo di sapone di Marsiglia". In questi casi, i prodotti in questione non sono da considerarsi come veri e propri saponi di Marsiglia, poiché si tratta di detergenti di natura sintetica arricchiti con profumi e additivi che ricordano il tipico odore del rinomato sapone marsigliese, ma con il quale hanno ben poco a che fare.

Inoltre, in commercio è possibile trovare anche il cosiddetto sapone di Marsiglia liquido. Anche in questo caso non si tratta del vero sapone originario della cittadina francese, ma di un detergente di natura sintetica che può sì contenere ingredienti della tradizione (olio extravergine di oliva saponificato con idrossido di sodio, oppure olio di cocco o di palma), ma che, allo stesso tempo, contiene anche altri ingredienti e tensioattivi impiegati allo scopo di renderne la consistenza liquida.