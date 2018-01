Oggigiorno, purtroppo, le fabbriche di sapone di Aleppo in Siria si sono notevolmente ridotte, ma questo detergente continua ad essere prodotto in tutto il mondo e, in alcuni casi, ancora secondo gli antichi metodi tradizionali.

Il sapone di Aleppo - anche noto come sapone di Ghar - affonda le sue radici in un passato molto lontano, quando migliaia di anni fa cominciò ad essere prodotto dagli artigiani siriani della città di Aleppo.

Il sapone di Aleppo è arrivato in Europa in seguito alle Crociate, riscuotendo un immediato grande successo. Fu solo dopo l'arrivo di questo sapone nel mondo occidentale che in Italia, in Francia e in Spagna iniziarono le prime produzioni artigianali di sapone.

Il vero sapone di Aleppo, infatti, è prodotto esclusivamente mediante saponificazione dell' olio di oliva con una base forte. Al termine della suddetta reazione, viene infine aggiunta una percentuale variabile di olio di alloro (ottenuto per estrazione dalla polpa di bacche di Laurus nobilis).

Il sapone di Aleppo è un sapone solido nato in Siria, nella città di Aleppo da cui il prodotto prende il nome. È un sapone 100% naturale che non contiene sostanze sintetiche, additivi o profumi. Se così non fosse, non si potrebbe parlare di vero sapone di Aleppo.

Produzione

Metodo Tradizionale di Produzione del Sapone di Aleppo Il metodo tradizionale per la produzione del sapone di Aleppo è un metodo artigianale molto antico che si pensa risalga a più di tremila anni fa. La prima fase della produzione tradizionale di questo sapone consiste nel raccogliere le olive e le bacche di alloro da cui si ricaveranno gli oli necessari alla fabbricazione del sapone. Generalmente, tale raccolta si effettua fra agosto e ottobre. Prima di estrarne l'olio, le bacche di alloro devono essere immerse in acqua bollente per separare la polpa dal nocciolo. Al termine di questa separazione, solo la polpa verrà recuperata per poi essere spremuta. Le olive, invece, non necessitano di grosse preparazioni prima della spremitura. Una volta ottenuti gli oli (generalmente, nel mese di novembre), la produzione vera e propria del sapone di Aleppo può avere inizio. Di seguito saranno brevemente illustrati i punti principali della fabbricazione tradizionale: L'olio di oliva viene posto in un paiolo di pietra interrato dove viene riscaldato per mezzo di un fuoco posizionato al di sotto del paiolo.

Dopodiché, si aggiunge una miscela di acqua e liscivia, proseguendo il riscaldamento in maniera tale da far avvenire la reazione di saponificazione a caldo .

. La cottura dell'impasto olio di oliva-liscivia-acqua procede per diversi giorni, fino a quando non si ottiene un impasto omogeneo (pasta di sapone) dalla consistenza piuttosto densa.

Una volta raggiunta questa fase, il riscaldamento viene interrotto e la miscela viene fatta raffreddare leggermente.

Durante questo raffreddamento si aggiunge l'olio di alloro in percentuali che possono variare dal 10 al 70% in funzione del prodotto finale che si vuole ottenere. L'olio di alloro così aggiunto deve essere amalgamato alla perfezione al resto della pasta di sapone.

Successivamente, la pasta di sapone arricchita con l'olio di alloro viene trasferita in apposite vasche all'interno delle quali solidificherà. A questo punto, prima che l'impasto rassodi completamente, i saponai dovranno lisciare la superficie della pasta di sapone, in modo da renderla uniforme e omogenea.

Una volta solidificato, il sapone risultante viene tagliato a mano in blocchi di forma quadrata o rettangolare. I panetti di sapone di Aleppo così ottenuti possono essere timbrati con il "marchio" dell'artigiano che li ha prodotti.

Infine, i blocchi di sapone di Aleppo vengono sistemati su apposite impalcature di legno sulle quali verranno fatti essiccare per un periodo non inferiore ai 9-12 mesi.

Trascorso questo tempo, il sapone di Aleppo è pronto per essere utilizzato e venduto.

Approfondimento: la liscivia La liscivia è una sostanza alcalina che si ottiene trattando la cenere di legno con acqua bollente. Benché siano diversi i metodi utilizzati per preparare questa sostanza, solitamente, si procede setacciando la cenere ottenuta dalla combustione del legno che verrà poi fatta bollire in acqua per circa due ore. La liscivia così ottenuta può contenere composti basici come idrossido di sodio e idrossido di potassio e sali come carbonati di sodio e di potassio (questi sali, disciolti in acqua, danno origine ad idrolisi basica e conferiscono alla soluzione finale un pH basico).