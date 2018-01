Come accennato i sali di Schüssler sono dodici, sono presenti anche all'interno dell'organismo e in diversi alimenti e sono importanti in determinati organi e tessuti. Secondo la teoria di Schüssler, ciascun sale è utile per contrastare determinati disturbi o malattie. Vediamoli più nel dettaglio.

Numero 1: Calcium fluoratum

Il primo dei sali di Schüssler è il Calcium fluoratum, meglio noto come fluoruro di calcio e contenuto, in particolare, all'interno dei denti. Secondo la teoria di Schüssler, questo rimedio è indicato per trattare tutti quei disturbi in cui vi è una perdita di elasticità di tessuti. Più nel dettaglio, il primo dei sali di Schüssler viene utilizzato contro varici, emorroidi, smagliature, rughe, cicatrici e screpolature e in caso di denti con smalto delicato.

Numero 2: Calcium phosphoricum

Il Calcium phosphoricum (o fosfato acido di calcio) è il sale di Schüssler numero due ed è uno dei componenti della matrice minerale dell'osso, ma lo si può trovare in tutto l'organismo.

Secondo la terapia biochimica ideata dal medico tedesco, questo rimedio è utile in tutti quei casi in cui vi sia necessità di sostegno strutturale. Per tale ragione, il sale di Schüssler numero 2 viene utilizzato in caso di fratture, infezioni delle ossa, patologie della colonna vertebrale, affezioni reumatiche delle articolazioni, spasmi, dolori della crescita, osteoporosi e carie dentali.

Numero 3: Ferrum phosphoricum

Il sale di Schüssler numero 3 è il Ferrum phosphoricum o fosfato di ferro. È un rimedio che viene utilizzato soprattutto contro infezioni e infiammazioni allo stadio iniziale, ma anche in caso di stadi febbrili, scottature lievi (come, ad esempio, le scottature solari), ferite aperte e graffi.

Numero 4: Kalium chloratum

Il Kalium chloratum, o cloruro di potassio, è presente sia nel sangue che all'interno delle cellule e si trova in grande quantità anche all'interno di frutta e verdura. Il quarto dei sali di Schüssler viene impiegato contro le infiammazioni delle mucose accompagnate da secrezioni dense e bianche e contro le infiammazioni di articolazioni e guaine tendinee.

Numero 5: Kalium phosphoricum

Il sale di Schüssler numero 5 è il Kalium phosphoricum, o fosfato di potassio. I componenti di questo sale (potassio e fosforo) sono presenti in tutti i liquidi dell'organismo e si trovano anche in tantissimi alimenti.

Il quinto dei sali di Schüssler viene utilizzato per contrastare debolezza e spossatezza, in caso di esaurimenti fisici e mentali e per contrastare l'insonnia dovuta a preoccupazioni di vario tipo.

Numero 6: Kalium sulfuricum

Il Kalium sulfuricum, o solfato di potassio, è il sale di Schüssler numero sei. Trova impiego soprattutto in caso di infiammazioni croniche, ma viene utilizzato anche in caso di disturbi associati a secrezioni giallastre o verdastre, disturbi della pelle associati a desquamazione, crescita irregolare delle unghie e ferite che faticano a guarire.

Numero 7: Magnesium phosphoricum

Il settimo dei sali di Schüssler è il Magnesium phosphoricum (fosfato di magnesio). Questo rimedio viene utilizzato soprattutto per contrastare spasmi muscolari e crampi frequenti e trova impiego anche in caso di coliche, insonnia e agitazione.

Numero 8: Natrium chloratum

Il sale di Schüssler numero 8 è il Natrium chloratum, meglio noto come cloruro di sodio (per intenderci, il comune sale da cucina). L'ottavo dei sali di Schüssler viene considerato come il rimedio in grado di regolare la distribuzione dei fluidi corporei. Nel dettaglio, esso viene impiegato in caso ritenzione idrica e in caso di eccessiva perdita di liquidi (come può accadere, ad esempio, in presenza di diarrea o vomito).

Numero 9: Natrium phosphoricum

Il nono dei sali di Schüssler è il Natrium phosphoricum, o fosfato di sodio. Esso è considerato come il sale che regolarizza l'equilibrio acido-base e viene utilizzato in caso di iperacidità gastrica e in caso di eccesso di acido urico (gotta). Inoltre, trova impiego anche per contrastare disturbi digestivi, artropatie e disturbi reumatici.

Numero 10: Natrium sulfuricum

Il Natrium sulfuricum, o solfato di sodio, rappresenta il sale di Schüssler numero 10. È considerato un rimedio utile nei processi depurativi dell'organismo e si ritiene sia in grado di favorire l'escrezione dei liquidi. Nel dettaglio, il decimo dei sali di Schüssler viene utilizzato in caso di problemi al fegato e alla cistifellea, in caso di itterizia e pancreatite e per contrastare la flatulenza.

Numero 11: Silicea

L'undicesimo dei sali di Schüssler è rappresentato dalla Silicea, o acido silicico. È un rimedio utilizzato per favorire il mantenimento dell'elasticità di capelli, pelle e unghie. Per tale motivo, viene utilizzato in caso di unghie e capelli fragili, unghie con crescita irregolare, invecchiamento prematuro della pelle, perdita di capelli, acne e foruncoli.

Numero 12: Calcium sulfuricum

Il dodicesimo ed ultimo dei sali di Schüssler è il Calcium sulfuricum, o solfato di calcio. Questo sale viene considerato un rimedio antinfiammatorio in grado di stimolare la crescita cellulare. Esso viene impiegato soprattutto in caso di ascessi, brufoli e altri processi suppurativi in cui vi è la fuoriuscita di plus.