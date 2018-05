Caratteristiche e Tipi di Sali da Bagno

I sali da bagno si presentano come cristalli, più o meno grossi, totalmente solubili in acqua. Nella maggior parte dei casi, i sali da bagno sono arricchiti con oli essenziali, profumi e/o coloranti, allo scopo di conferire colore e aromi gradevoli sia agli stessi cristalli, sia all'acqua nella quale verranno disciolti.

I sali da bagno possono essere utilizzati a livello casalingo (nei supermercati, nelle profumerie o in erboristeria se ne possono trovare di tutti i tipi) e a livello professionale, all'interno di centri estetici o spa.

Di seguito, verranno brevemente descritti i sali maggiormente conosciuti e impiegati in quest'ambito.

Sale inglese

Il sale inglese - anche noto come sale di Epsom o epsomite - viene considerato da molti come il sale da bagno per eccellenza. Dal punto di vista chimico, il sale di Epsom è costituito da magnesio solfato eptaidrato (MgSO4 ∙ 7H2O). Si tratta di un composto cui sono attribuite svariate proprietà, fra cui - quando impiegato esternamente - la capacità di favorire il rilassamento muscolare allontanando eventuali tensioni e dolori e la capacità di dare sollievo alla pelle irritata o affetta da malattie come la psoriasi. Benché simili attività non siano state scientificamente dimostrate, sono in molti ad utilizzare questo sale sostenendone l'efficacia.

Sale marino integrale

Il sale marino integrale si ottiene per evaporazione dell'acqua di mare e da successive operazioni di lavaggio e purificazione. Oltre ad essere composto da cloruro di sodio, il sale marino integrale contiene quantità apprezzabili di iodio, potassio, magnesio e altri microelementi. A questo sale vengono attribuite proprietà drenanti e anticellulite che, pur tuttavia, non sono supportate da evidenze scientifiche. In qualsiasi caso, anche se tali proprietà fossero scientificamente dimostrate, il solo uso di sali da bagno realizzati con sale marino integrale non sarebbe sufficiente a contrastare un inestetismo come la cellulite, ma lo si potrebbe considerare come un trattamento cosmetico coadiuvante nell'ambito di uno stile di vita sano caratterizzato da un'alimentazione equilibrata e da un buon livello di attività fisica.

Il sale rosa dell'Himalaya è considerato come un particolare tipo di sale integrale poiché non sottoposto a raffinazione. È costituito da cristalli di cloruro di sodio (circa il 95%) e da numerosi minerali (oltre 80) presenti in quantità inferiori, fra cui ritroviamo lo iodio, il calcio, il magnesio e il potassio. Il caratteristico colore rosa è, invece, imputabile al contenuto di ossidi di ferro. Ai sali da bagno preparati con questo prodotto viene attribuita la capacità di dare sollievo alle pelli infiammate e irritate.

Sale del Mar Morto

Il sale del Mar Morto è costituito da una miscela di diversi sali, quali il cloruro di sodio, il cloruro di magnesio, il cloruro di potassio e il cloruro di calcio. Da sottolineare il fatto che, a differenza di altri tipi di sale, in quello del Mar Morto la concentrazione di cloruro di sodio non è molto elevata.

Ad ogni modo, si ritiene che i sali da bagno realizzati con questo particolare prodotto siano in grado di conferire sollievo dai dolori muscolari e che siano capaci di contrastare la fatica favorendo il rilassamento. Oltre a ciò, ai sali da bagno di questo tipo vengono ascritte anche proprietà detossinanti e drenanti.