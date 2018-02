Quando il sale inglese viene impiegato in ambito medico, esso può essere assunto sostanzialmente attraverso due modalità: per via orale o per via parenterale.

In funzione della modalità attraverso la quale il sale inglese viene assunto, è possibile ottenere effetti terapeutici differenti.

Somministrazione Orale

Assunto per via orale, il sale inglese viene sfruttato dalla medicina per la sua attività lassativa. Nel dettaglio, esso si comporta come un lassativo di tipo osmotico che - una volta ingerito e giunto nell'intestino - richiama e trattiene grandi quantità d'acqua rendendo la consistenza delle feci più morbida, semisolida o liquida.

Per ottenere l'effetto lassativo, la dose utilizzata varia dai 5 ai 15 grammi circa; tuttavia, in merito alla quantità di sale inglese da assumere per contrastare la stitichezza, è bene chiedere il parere del proprio medico.

Effetti collaterali e Controindicazioni

Benché si tratti di un composto naturale acquistabile liberamente, l'uso del sale inglese come lassativo non è certo privo di effetti collaterali o controindicazioni. Difatti, un uso sbagliato e/o smodato del sale di Epsom può causare un'eccessiva perdita di liquidi e squilibri elettrolitici.

A causa del suo particolare meccanismo d'azione e dei possibili effetti indesiderati che possono manifestarsi in seguito ad un utilizzo errato, l'impiego del sale inglese come lassativo è controindicato in pazienti affetti da malattie renali, nei pazienti molto anziani e in quelli in età pediatrica. Infine, è generalmente controindicato anche l'uso durante la gravidanza.