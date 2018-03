Zampe di Gallina - Rughe a Zampe di Gallina

Chirurgia Estetica per Eliminare le Zampe di Gallina

Per contrastare ed eliminare del tutto le zampe di gallina è possibile ricorrere ad interventi di chirurgia estetica. Il tipo d'intervento da effettuare dipende da diversi fattori, come l'entità delle zampe di gallina (più o meno marcate ed evidenti) e i risultati che il paziente vuole ottenere. Ad ogni modo, tale decisione dovrà essere presa in accordo con il chirurgo estetico. A questo proposito, si ricorda l'importanza di rivolgersi solo ed esclusivamente a medici professionisti che operano in strutture qualificate.

Ad ogni modo, i principali interventi di chirurgia estetica utilizzati per eliminare le zampe di gallina sono il lifting facciale e il già citato lipofilling.

Il lifting facciale è un intervento solitamente consigliato in pazienti di età compresa fra i 40 a i 70 anni, ossia in quei pazienti in cui le zampe di gallina sono ben marcate ed evidenti.

È una procedura "drastica" che consente di ottenere ottimi risultati, eliminando le zampe di gallina dal volto. Di contro, non è possibile arrestare l'avanzare del tempo e, pertanto, potrebbe essere necessario sottoporsi a diversi "ritocchini". Inoltre, si tratta pur sempre di un intervento chirurgico che presenta controindicazioni e che può dare origine ad effetti collaterali e complicazioni (per maggiori informazioni in merito, si consiglia la lettura dell'articolo dedicato: Lifting.