Rimedi Naturali contro le Zanzare

Rimedi Naturali Utili contro le Punture delle Zanzare

Per alleviare il prurito, il fastidio e talvolta il bruciore che si manifestano in seguito alle punture dalle zanzare, è possibile ricorrere all'impiego di rimedi naturali dall'azione emolliente, lenitiva, antipruriginosa e, eventualmente, antinfiammatoria.

Particolarmente utilizzata in quest'ambito è l'aloe vera e, in particolare, il gel ottenuto dalle sue foglie. Grazie alla ricchezza di mucillagini, infatti, l'aloe vera gel è dotato di proprietà lenitive, cui si associa un'azione antinfiammatoria e cicatrizzante. Per contrastare il prurito indotto dalle punture delle zanzare è possibile tagliare una foglia di aloe dalla pianta, applicando l'area in corrispondenza della quale è stato effettuato il taglio direttamente sulla lesione. In alternativa, è possibile acquistare il gel di aloe vera puro, venduto ormai in quasi tutte le profumerie, in erboristeria e nei supermercati più forniti.

Altro rimedio naturale che può rivelarsi utile contro le lesioni causate dalle punture delle zanzare è l'unguento all'iperico, rimedio dotato di proprietà emollienti cui si associano attività antinfiammatorie e cicatrizzanti riconducibili ai principi attivi (ipericina e alcuni flavonoidi) contenuti nella pianta. In alternativa all'unguento, è possibile impiegare l'olio di iperico (o, più correttamente, l'oleolito di iperico), rimedio naturale dotato di proprietà emollienti, lenitive, cicatrizzanti e antinfiammatorie. Attenzione, però, all'azione fotosensibilizzante della pianta d'iperico, a causa della quale è necessario evitare di esporre al sole l'area trattata.

Per ottenere sollievo dal fastidio delle punture delle zanzare è altresì possibile ricorrere all'uso dell'oleolito di calendula, un altro rimedio naturale dotato di proprietà emollienti, lenitive e calmanti affiancate da attività antinfiammatorie e cicatrizzanti imputabili ai composti terpenici e ai carotenoidi contenuti nella pianta.