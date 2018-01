Con molta probabilità, i prodotti fitoterapici rappresentano i rimedi naturali contro la ritenzione idrica maggiormente impiegati. Per contrastare la ritenzione idrica, la fitoterapia sfrutta piante dotate di attività diuretica, drenante e antinfiammatoria.

Betulla

La betulla (nome scientifico: Betula alba) è un albero appartenente alla famiglia delle Betulaceae. È dotata di proprietà diuretiche cui si affiancano proprietà antinfiammatorie e antibatteriche esercitate soprattutto a livello del tratto urinario.

L'azione diuretica è imputabile al contenuto di flavonoidi della pianta e, in particolare, alla quercetina.

La betulla e i suoi estratti si possono trovare in diversi integratori e in forma di gemmoderivato. La pianta, inoltre, può essere utilizzata anche per la preparazione d'infusi e tisane ad azione diuretica. L'assunzione di betulla si rivela particolarmente utile nel contrastare l'edema tipico della ritenzione idrica.

Potenziali interazioni farmacologiche

In caso di terapia in corso a base di farmaci diuretici, ipotensivi, anticoagulanti, antiaggreganti piastrinici e/o metotrexato, prima di assumere la betulla in qualsiasi forma, è necessario consultare il medico.

Ortica

L'ortica (nome scientifico: Urtica urens) è una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Urticaceae. Gli estratti delle foglie di ortica sono indicati nel trattamento della ritenzione idrica, poiché dotati di proprietà diuretiche. Tali proprietà sono conferite alla pianta soprattutto dai derivati dell'acido caffeico in essa contenuti.

L'ortica e i suoi estratti sono presenti in diversi integratori in forma di capsule o compresse. Inoltre, la si può trovare anche in forma di tintura madre. In quest'ultimo caso, per contrastare la ritenzione idrica, si consiglia l'assunzione di 35 gocce di prodotto tre volte al giorno.

Potenziali interazioni farmacologiche

L'ortica e i suoi derivati non andrebbero assunti in concomitanza a farmaci diuretici, ipotensivi, ipoglicemizzanti e sedativi del sistema nervoso centrale.

Ortosiphon

L'ortosiphon (nome scientifico: Ortosiphon stamineus) - meglio noto con il nome di "tè di Giava" - è una pianta appartenente alla famiglia delle Labiatae.

Grazie al suo contenuto di flavonoidi, l'ortosiphon è dotato di una spiccata attività diuretica attraverso la quale viene facilitata soprattutto l'eliminazione di composti azotati (urea e acido urico) e di cloruri (cloruro di sodio). Tale azione, perciò, aiuta a contrastare la ritenzione idrica in modo efficace.

L'ortosiphon lo si può trovare in diversi integratori alimentari in forma di compresse, capsule, gocce orali o sciroppi. La dose di assunzione dipende dalla concentrazione degli estratti della pianta all'interno degli stessi integratori, pertanto, per informazioni più dettagliate, si consiglia di leggere le informazioni riportate sulla confezione del prodotto che si intende utilizzare.

Potenziali interazioni farmacologiche

In caso di assunzione di farmaci diuretici o ipotensivi, prima di assumere l'ortosiphon o i suoi derivati, è necessario rivolgersi al proprio medico.

Pilosella

La pilosella (nome scientifico: Hieracium pilosella) è una pianta appartenente alla famiglia delle Asteraceae, ricca di flavonoidi, cumarine e triterpeni. Grazie alla presenza di queste sostanze attive, la pilosella è dotata di un'importante attività diuretica, cui si associa anche una buona attività antinfiammatoria.

La pilosella la si può trovare sotto forma di tintura madre, oppure in integratori in forma di capsule o compresse.

Quando impiegata in forma di tintura madre per contrastare la ritenzione idrica, solitamente si consiglia la somministrazione di 35 gocce tre volte al dì.

Potenziali interazioni farmacologiche

In terapia con farmaci diuretici e lassativi, prima di assumere la pilosella, è necessario chiedere consiglio al medico.

Tarassaco

Il tarassaco (nome scientifico: Taraxacum officinale) è una pianta appartenente alla famiglia delle Asteraceae e dotata di attività diuretica. Nel dettaglio, l'azione diuretica del tarassaco è relativamente rapida ed è dovuta al suo contenuto di flavonoidi, sali di potassio e lattoni sesquiterpenici.

Il tarassaco rientra nella composizione di diversi integratori impiegati per contrastare la ritenzione idrica, generalmente, in associazione ad altri estratti vegetali con attività analoghe.

Quando, invece, viene assunto da solo in forma di estratto liquido 1:1 (solvente: etanolo al 25%), per favorire la diuresi (quindi, per contrastare la ritenzione idrica), la dose solitamente consigliata è di 4-10 ml tre volte al giorno.

Potenziali interazioni farmacologiche

A causa delle interazioni farmacologiche che si possono instaurare, il tarassaco e i suoi derivati non dovrebbero essere assunti in concomitanza a farmaci diuretici, ipoglicemizzanti, FANS e litio.