Cure e Trattamenti Contro il Raffreddore in Gravidanza

In alcuni casi, il raffreddore in gravidanza tende a risolversi spontaneamente. Difatti, il raffreddore comune è generalmente considerato come una malattia autolimitante che dovrebbe scomparire nell'arco di una settimana circa dalla comparsa dei primi sintomi.

Purtroppo, non sempre questo accade e, in alcuni casi, potrebbe essere necessario ricorrere all'uso di farmaci. A questo proposito, è bene precisare che non esistono farmaci specifici per la cura del raffreddore (difatti, non vi sono specifici farmaci antivirali che si possono impiegare contro questo disturbo), ma il trattamento di questa malattia da raffreddamento è solamente sintomatico. La situazione, tuttavia, è complicata dalla gravidanza, dal momento che le gestanti possono assumere solo un numero molto ristretto di medicinali durante questa fase della loro vita. Per tale motivo, l'intervento del medico è fondamentale e - al fine di garantire la propria sicurezza e quella del nascituro - in nessun caso, ci si può affidare al "fai da te".

Ad ogni modo, il farmaco di prima scelta per il trattamento del raffreddore in gravidanza è il paracetamolo (Tachipirina®). Difatti, si tratta di un principio attivo considerato sicuro tanto per le gestanti quanto per i neonati. Il paracetamolo trova impiego soprattutto nel trattamento della febbre, poiché dotato di spiccata azione antipiretica. A ciò si aggiunge una blanda azione antidolorifica che potrebbe conferire sollievo in caso di dolore (ad esempio, mal di testa, dolore muscolare, ecc.).

L'utilizzo di altri farmaci utili per contrastare la sintomatologia del raffreddore - come ad esempio decongestionanti nasali e orali, antinfiammatori e farmaci contro la tosse (espettoranti o antitussivi) - dovrebbe avvenire solo in casi di effettiva necessità e solo se è il medico a prescriverli. Alcuni principi attivi, infatti, non si possono assolutamente utilizzare durante la gestazione a causa degli effetti collaterali che possono indurre nel feto; altri principi attivi, invece, possono essere assunti solo in determinati periodi della gravidanza (ad esempio, dopo il primo trimestre); mentre altri ancora si possono impiegare solamente se il medico lo ritiene indispensabile. Per tale ragione - anche se molti dei suddetti medicinali sono acquistabili senza obbligo di presentazione della ricetta medica - quando il raffreddore si manifesta in gravidanza, si ribadisce nuovamente l'importanza di rivolgersi al medico prima di assumere qualsivoglia farmaco o prodotto.

Trattamento delle Complicazioni del Raffreddore in Gravidanza

Qualora il raffreddore in gravidanza dovesse complicarsi a causa di sovrainfezioni batteriche, il medico potrebbe decidere di prescrivere farmaci antibiotici, ma solo dopo aver effettuato un'attenta valutazione del rapporto fra i potenziali rischi per il feto e i benefici attesi per la madre.