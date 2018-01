La radiofrequenza in medicina estetica è un particolare tipo di trattamento che si avvale dell'uso di macchinari in grado di emettere una corrente elettromagnetica ad alta frequenza.

Nota Bene

La radiofrequenza in medicina estetica è anche nota come "radiofrequenza medica" e deve essere eseguita da personale medico esperto in quest'ambito. Questo tipo di radiofrequenza non deve essere confuso con la radiofrequenza estetica, praticata all'interno di saloni di bellezza e centri estetici, ma la cui efficacia in termini di risultati ottenuti e durata degli stessi è decisamente inferiore rispetto alla radiofrequenza in medicina estetica.

La principale differenza fra queste due tipologie di radiofrequenza risiede negli apparecchi utilizzati: i dispositivi medicali permettono al medico di regolare l'intensità della corrente elettromagnetica erogata; mentre gli apparecchi per la radiofrequenza estetica non permettono alcun controllo sulle cariche erogate, ma vengono tarati a determinati valori che rimangono fissi e che non possono essere in alcun modo alterati dall'operatore.