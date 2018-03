Quali Agenti Patogeni si possono Trasmettere attraverso le Punture di Tafano?

Nonostante le punture di tafano possano essere molto dolorose, ciò che preoccupa maggiormente - oltre al rischio di andare incontro a sovrainfezioni delle lesioni - sono i potenziali agenti patogeni che questi insetti molesti possono trasmettere. Di seguito, tali patogeni verranno brevemente elencati e descritti.

Loa loa

Il Loa loa è un parassita nematode filiforme appartenente al gruppo delle filarie e trasmesso da tafani appartenenti al genere Chrysops (in particolare, C. dimidiata e C. silacea). Nel dettaglio, i tafani rappresentano quelli che in parassitologia si definiscono come "ospiti intermedi". Gli esemplari di sesso femminile vengono infettati da L. loa quando - pasteggiando con il sangue di uomini o animali infetti - assumono le larve di questo nematode (microfilarie). Una volta all'interno dell'insetto, le larve di L. loa raggiungono il terzo stadio di sviluppo larvale, per poi essere trasmesse all'ospite finale (uomo o animali) attraverso le successive punture di tafano.

Gli individui adulti di Loa loa si localizzano nel tessuto sottocutaneo, soprattutto a livello delle palpebre, o più comunemente nel tessuto connettivo sottocongiuntivale (da qui il nome volgare di "verme dell'occhio").

Generalmente, le infezioni da L. loa sono benigne, talvolta asintomatiche e talvolta causa di fenomeni irritativi e infiammatori. Più gravi sono, invece, le complicanze. Ad ogni modo, questo tipo d'infezione non risulta essere diffuso in Italia, bensì in Africa Centro-Occidentale.

Francisella tularensis

La Francisella tularensis è il battere responsabile della tularemia, meglio nota come "febbre dei conigli". Questo microorganismo può essere trasmesso dalle punture di tafani, ma anche dalle punture delle zecche e dalle punture delle pulci. Inoltre, la trasmissione può avvenire anche tramite contatto diretto con animali infetti (conigli, topi, lepri e scoiattoli).

In funzione della modalità di trasmissione, l'infezione da Francisella tularensis può manifestarsi in maniera differente.

Nel dettaglio della trasmissione attraverso le punture di tafano, l'infezione interesserà inizialmente la cute (formazione di ulcere in corrispondenza del sito d'inoculazione) e poi i linfonodi attraverso i quali il patogeno potrà poi raggiungere il circolo ematico.

Bacillus anthracis

Il Bacillus anthracis è il battere responsabile dell'infezione nota come antrace. In verità, solitamente questo microorganismo si trasmette per via gastrointestinale, oppure per via aerea. Tuttavia, si sospetta che anche le punture di tafano possano essere in grado di veicolare il patogeno.