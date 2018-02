Cure e Trattamenti contro le Punture delle Pulci

Le punture delle pulci provocano lesioni dolorose e pruriginose che, tuttavia, nella gran parte dei casi tendono ad autolimitarsi scomparendo nell'arco di periodi relativamente brevi. Eventualmente, per ottenere sollievo, è possibile fare impacchi di ghiaccio sulle lesioni.

Tuttavia, se i pomfi o le vescicole derivanti dalle punture delle pulci sono particolarmente fastidiose, il medico potrebbe decidere di prescrivere la somministrazione di antinfiammatori steroidei per uso topico, come ad esempio pomate a base di idrocortisone (Foille Insetti®).

In caso di reazioni allergiche, invece, il medico può prescrivere la somministrazione di antistaminici ad uso topico, come, ad esempio, il dimetindene (Fenistil gel®) o la difenidramina (Allergan®).

Cure e Trattamenti contro le Infezioni Trasmesse dalle Punture delle Pulci

Fortunatamente, la contrazione d'infezioni in seguito alle punture delle pulci sembra non essere un fenomeno particolarmente diffuso in Italia, anche se un simile avvenimento non può essere del tutto escluso. Ad ogni modo, in caso di comparsa di sintomi particolari dopo aver riscontrato punture delle pulci sul proprio corpo, è necessario rivolgersi immediatamente al medico che si preoccuperà di fare tutti gli accertamenti del caso. Generalmente, il medico prescrive l'esecuzione di appositi esami del sangue per evidenziare la presenza di eventuali infezioni e agenti patogeni. In caso di esito positivo, il medico può decidere di intraprendere una terapia farmacologica profilattica al fine di prevenire l'insorgenza di possibili malattie infettive.

Nel caso in cui il paziente abbia già manifestato i sintomi di qualcuna delle malattie che possono essere potenzialmente trasmesse dalle punture delle pulci, invece, il medico provvederà immediatamente a prescrivere trattamenti specifici per contrastare l'agente patogeno responsabile (terapia farmacologia a base di antibiotici e/o antibatterici, antivirali o antiparassitari, eventualmente associata a terapie di supporto e sintomatiche).