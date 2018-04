Che cos'è la Pulizia Intestinale e in cosa consiste?

La pulizia intestinale può essere considerata come una sorta di lavaggio del tratto enterico - o parte di esso (ad esempio, il colon) - effettuata allo scopo di liberarlo, in maniera più o meno profonda, da residui e materiali di scarto in esso accumulati.

Normalmente, l'intestino è in grado di eliminare il suddetto materiale di scarto in maniera autonoma. Tuttavia, in presenza di particolari condizioni, come la stipsi, o in previsione dell'esecuzione di esami diagnostici di tipo endoscopico o di operazioni chirurgiche, può essere necessario intervenire per facilitare lo svuotamento del contenuto dell'intestino.

La pulizia intestinale, perciò, si effettua mediante l'uso di sostanze o farmaci che - assunti per bocca o somministrati per via rettale - sono in grado di stimolare la peristalsi intestinale e/o sono capaci di rimuovere il materiale di scarto dalle pareti enteriche, favorendone perciò l'eliminazione.

Attualmente, la pulizia intestinale viene effettuata soprattutto attraverso l'uso di farmaci lassativi, attraverso l'esecuzione di clisteri, oppure attraverso l'idrocolonterapia.