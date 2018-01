La Pranoterapia è Efficace?

Attualmente non vi è nessun dato scientifico in grado di confermare una possibile efficacia della pranoterapia. Si ritiene, infatti, che la "guarigione" del paziente sia dovuta al cosiddetto effetto placebo e che tale effetto, a sua volta, dipenda dal potere di suggestione esercitato dal pranoterapeuta sul paziente.

A supporto di quanto appena detto vi è la mancanza di dati certi che siano in grado di confermare l'eventuale capacità del pranoterapeuta di trasmettere qualsivoglia forma di energia attraverso la semplice imposizione delle mani. Senza contare che questa presunta energia che dovrebbe essere emessa dalle mani del guaritore non è capace di trattare alcun tipo di disturbo o malattia. Difatti, ricordiamo che le svariate patologie che possono affliggere un paziente hanno cause ben definite e note che non possono essere in alcun modo connesse ad improbabili cali di energia o di prana, la cui esistenza, peraltro, non è stata dimostrata in alcun modo.

Pertanto, alla luce di quanto finora detto e vista la mancanza di sperimentazioni e prove scientifiche in grado di comprovare un'eventuale capacità terapeutica della pranoterapia, non è possibile affermare che questa pratica sia efficace nel trattare disturbi e patologie di qualsivoglia tipo.