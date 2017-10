Pavor Nocturnus

Generalità Il pavor nocturnus (o terrore notturno) consiste nel parziale risveglio dal sonno profondo, in preda a uno stato di agitazione intensa. Questo fenomeno rientra nelle parasonnie (perturbazioni non patologiche del sonno) e non è connesso a traumi o problemi emotivi o relazionali.

Il pavor nocturnus è una manifestazione piuttosto comune nei bambini in età prescolare. Il disturbo si verifica con frequenza variabile, irregolare e non prevedibile.

Durante un episodio di pavor nocturnus, il bambino: Si può sollevare dal letto, piangendo e urlando in maniera eccessiva;

Ha spesso gli occhi sbarrati, ma sembra non vedere;

Non risponde né al richiamo, né alla voce dei genitori;

È inconsolabile. Spesso, questo fenomeno svanisce con la crescita. Nel frattempo, è importante sapere cosa non fare nel corso di un episodio di pavor nocturnus: non prendere in braccio il bambino e non tentare di svegliarlo; sarà sufficiente controllare che egli non si faccia male muovendosi nel sonno e rassicurarlo, utilizzando un tono di voce calmo e tranquillo.

Cos'è Il pavor nocturnus è una parasonnia, cioè una perturbazione non patologica del sonno, come il sonnambulismo e le allucinazioni ipnagogiche.

Il disturbo si verifica durante il sonno profondo non-REM, durante il quale manca la consapevolezza (a differenza degli incubi che si manifestano, invece, nella fase REM).

Il pavor nocturnus può essere molto impressionante all'apparenza: il bambino (non contattabile, poiché non consapevole: sta dormendo nel sonno profondo non-REM) sembra in preda al terrore e, al contempo, può presentare sintomi quali sudorazione eccessiva, rigidità muscolare e tachicardia.

L'episodio dura da pochi minuti a mezz'ora; una volta conclusosi, il bambino torna a dormire, come se non fosse successo nulla. In ogni caso, il pavor nocturnus non presenta alcuna causa patologica sottostante (neurologica, psicologica, affettiva o relazionale).

Cause Il disturbo è abbastanza frequente nei bambini di età compresa tra 2 e 12 anni e tende a scomparire da solo nel corso dell'adolescenza.

Le cause del pavor nocturnus sono ancora sconosciute, ma pare siano coinvolti lo stress e le condizioni che disturbano il sonno, quali: Stimolazioni sonore o luminose durante il riposo;

Febbre;

Distensione vescicale (vescica piena);

Ipertrofia adenoidea;

Apnee notturne;

Alterazioni dell'equilibrio idro-salino;

Otiti medie;

Asma;

Reflusso gastroesofageo;

Deprivazione di sonno. In ogni caso, il pavor nocturnus non è espressione di disturbi neurologici, affettivi o relazionali e non è un attacco di panico. Questa manifestazione è il risultato di un'attivazione del sistema limbico (che, tra l'altro, gestisce le emozioni) e non si realizza in conseguenza di esperienze vissute.

Sintomi e complicazioni Il pavor nocturnus si manifesta in modo intermittente e per brevi periodi, quindi mostra una graduale e spontanea remissione nel tempo.

Gli episodi di pavor nocturnus possono essere impressionanti: il bambino grida, piange, sembra spaventato, ha gli occhi sbarrati o serrati, può dimenarsi in movimenti scomposti e non risponde ai tentativi di conforto.

Inoltre, il pavor nocturnus è accompagnato tipicamente da: Aumento della frequenza cardiaca (tachicardia);

Rigidità muscolare;

Tachipnea (respiro accelerato);

Pallore o, al contrario, arrossamento del volto;

Sudorazione eccessiva; Queste manifestazioni dipendono da una forte attivazione del sistema nervoso autonomo (non causata da vissuti emotivi). In genere, il bambino torna a dormire dopo pochi minuti, come se non fosse successo nulla; a differenza degli incubi, chi sperimenta il pavor nocturnus al mattino non ricorda questi episodi, lasciando un'amnesia parziale o totale.

Diagnosi Nella maggior parte dei casi, la diagnosi di pavor nocturnus è puramente clinica: riferendo i sintomi al medico di base o al pediatra, egli individua rapidamente il disturbo.

Il pavor nocturnus rientra nel gruppo delle parasonnie, cioè perturbazioni non patologiche del sonno, come il sonnambulismo e le allucinazioni ipnagogiche. Ribadiamo che questa manifestazione non ha alcun significato patologico (non è associata ad alcun tipo di malattia fisica, né psichica).

L'esame strumentale (polisonnografia) è indicato nel caso in cui si renda necessaria una diagnosi differenziale rispetto a episodi di natura epilettica durante il sonno, oppure quando viene sospettata la contemporanea presenza di patologie respiratorie.