Principali Caratteristiche dei Pappataci

I pappataci sono insetti, per certi aspetti, molto simili alle zanzare e appartenenti all'ordine dei ditteri. Le femmine sono ematofaghe e questo significa che il loro nutrimento è rappresentato dal sangue, in questo caso, sia dell'uomo che degli animali.

Gli esemplari adulti di pappataci sono molto piccoli, circa 1,5-3 millimetri, sono di colore giallognolo e tutto il corpo, ali comprese, è rivestito da una fine peluria. Gli occhi sono grandi e neri e le ali pelose possiedono una forma lanceolata.

I pappataci non riescono a volare controvento, per questo motivo, non sono in grado di allontanarsi molto dai luoghi in cui si riproducono. Sono animali prevalentemente notturni e amano il clima caldo, ancor meglio se associato a un certo grado di umidità. Non a caso, i pappataci sono particolarmente diffusi in tutte le aree adiacenti alle coste, in cui la temperatura è sufficientemente elevata per consentirne la sopravvivenza.

In Italia, i pappataci sono sì diffusi soprattutto nelle zone costiere, ma si possono trovare anche in zone collinari e in tutte quelle zone in cui le temperature lo consentono. Se, poi, pensiamo all'incremento delle temperature generali che si è verificato in questi anni, non sorprende che la diffusione di questi insetti sia aumentata notevolmente.

Ciclo Vitale dei Pappataci

Gli esemplari femminili di pappataci depongono le uova dopo circa quattro giorni dall'avvenuto pasto di sangue. Per la deposizione, le femmine di pappataci prediligono luoghi scuri e umidi, come piccole crepe o fessure situate sui muri delle cantine o sulle pareti dei pozzi, ma possono deporre anche all'interno di buchi nel terreno o in altri luoghi tranquilli.

Normalmente, vengono deposte dalle trenta alle settanta uova. Dopo un periodo di circa 6-12 giorni, dalle uova fuoriescono le larve di pappataci che si caratterizzano per l'aspetto vermiforme, le teste nere e i corpi grigi. Le larve non sono ematofaghe, ma si nutrono di detriti vegetali, muffe fogliari e di rifiuti marcescenti.

Nel giro di 30-35 giorni, le larve dei pappataci affrontano quattro mute per poi trasformarsi in ninfe. Una volta raggiunto questo stadio, dopo 6-14 giorni, finalmente si arriva alla forma adulta.

Comportamento dei Pappataci

Come accennato, i pappataci sono animali preferenzialmente notturni. Durante il giorno preferiscono stare al riparo in luoghi bui e umidi, come crepe nei muri, tane di altri animali, sotto il fogliame o all'interno delle cortecce. Durante la notte, invece, i pappataci fuoriescono per nutrirsi, solitamente, di sostanze zuccherine e linfa ricavate dalle piante. Le femmine, invece, per riprodursi e deporre le uova devono nutrirsi di sangue, umano o animale.

I pappataci adulti, benché dotati di ali, non sono abili volatori e, per questo motivo, non riescono a coprire grosse distanze per trovare una "vittima" di cui nutrirsi. In alcuni casi, lo stile di volo tutt'altro che fluido dei pappataci viene definito come "saltellante".

Infine, ricordiamo che i pappataci adulti possono trascorrere la loro vita interamente all'aperto, così come possono vivere all'interno delle abitazioni (dietro ai mobili, sotto ai materassi, in crepe e fessure di muri e soffitti, ecc.).