Otoscopio - Otoscopia

L'otoscopia è un esame obiettivo dell' orecchio , che permette di ispezionare il condotto uditivo esterno e la membrana timpanica; in questo modo, il medico può individuare la presenza di corpi estranei e/o condizioni patologiche che possono provocare diversi disturbi, quali, ad esempio, dolore all'orecchio , ipoacusia o sordità . L'esame viene eseguito con l'ausilio di un apposito strumento chiamato otoscopio e può essere condotto da un medico di base, così come da un pediatra oppure da uno specialista in otorinolaringoiatria .

Otoscopio

Come accennato, l'otoscopia si esegue mediante l'impiego di uno strumento chiamato otoscopio.

Sono diversi i tipi di otoscopio che possono essere impiegati per condurre il suddetto esame obiettivo dell'orecchio. Tuttavia, quello maggiormente diffuso è, con molta probabilità, l'otoscopio a batteria.

L'otoscopio a batteria è uno strumento ottico la cui forma può ricordare quella di un martelletto. È composto da una base, o impugnatura, che può essere realizzata in materiale plastico, oppure in metallo, e da una testa con la quale si esegue l'esame vero e proprio.

La testa dell'otoscopio presenta una forma a cono; in essa sono presenti una sporgente luminosa che dirige il raggio di luce all'interno dell'orecchio e una lente d'ingrandimento realizzata in vetro ottico che consente una visione ingrandita (solitamente 3x) del condotto uditivo e del timpano.

All'estremità finale del cono che costituisce la testa dell'otoscopio - prima dell'esecuzione dell'esame - viene inserito uno speculum auricolare di materiale plastico e di forma conica. Di solito, lo speculum in questione è monouso e deve avere dimensioni adeguate alle dimensioni del condotto uditivo del paziente su cui è necessario eseguire l'esame (gli speculum auricolari impiegati nei bambini, pertanto, saranno più piccoli di quelli impiegati per gli adulti).

Alcuni modelli di otoscopio, inoltre, consentono di inserire sulla testa piccoli utensili che possono essere impiegati per eseguire particolari manovre, come, ad esempio, la rimozione di piccoli corpi estranei o tappi di cerume dal canale uditivo.