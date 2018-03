Che cos'è l'Ortocheratologia?

L'ortocheratologia - anche nota come ortocheratologia notturna, orto-k o OK - è una tecnica non chirurgica impiegata in ambito oculistico per la correzione di difetti visivi.

Il trattamento di ortocheratologia prevede l'applicazione programmata di particolari lenti a contatto notturne, rigide e gas-permeabili, realizzate in maniera personalizzata per ciascun paziente. Tali lenti sono dotate di una conformazione particolare, definita "a geometria inversa" che permette di correggere temporaneamente il difetto visivo che affligge l'individuo.

Le basi dell'ortocheratologia furono gettate intorno agli anni '60, ma fu solo negli anni '90 che l'uso di questa tecnica iniziò a diffondersi in misura significativa. Oggigiorno, il ricorso all'ortocheratologia viene considerato come un'alternativa per quei pazienti che non vogliono o non possono sottoporsi ad interventi chirurgici per la correzione di ametropie (miopia, astigmatismo e ipermetropia) e presbiopia.