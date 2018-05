Manifestazioni dell'Opistotono e Sintomi Associati

Il paziente con opistotono manifesta una marcata contrazione dei muscoli scheletrici assiali localizzati lungo tutta la colonna vertebrale che porta ad una condizione di iperestensione. Tale iperestensione fa sì che l'individuo assuma una postura innaturalmente inarcata. Più nel dettaglio, il paziente con opistotono - quando si trova in posizione supina - assume una posizione "ad arco" o "a ponte" nella quale solamente la testa (eventualmente, insieme a collo e spalle) e i talloni sono in contatto con la base di appoggio su cui si trova.

La contrazione e la rigidità muscolare che caratterizzano l'opistotono possono essere accompagnate da una sensazione di dolore più o meno intensa, variabile in funzione della causa che ha scatenato il sintomo.

In taluni casi, l'opistotono può associarsi anche ad una estensione dei quattro arti (rigidità decerebrata).

Infine, a seconda della causa che ha dato origine all'opistotono, il paziente può manifestare anche altri sintomi caratteristici (ad esempio, febbre molto alta in caso di meningite; rigidità mandibolare in presenza di tetano; convulsioni e difficoltà di deambulazione in caso di sindrome di Arnold-Chiari di tipo II; agitazione, irrequietezza e spasmi muscolari in caso di avvelenamento da stricnina; ecc.).

Fattori che Favoriscono la Comparsa di Opistotono

In presenza di una delle cause scatenanti, l'opistotono può manifestarsi in seguito a stimoli di diverso tipo - come ad esempio stimoli tattili, visivi o acustici - oppure in seguito a qualsiasi tentativo di movimento (cenni del capo, tentativo di afferrare oggetti e addirittura, tentativo di parlare, sorridere o mangiare).