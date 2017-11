Olio di Melaleuca - Olio Essenziale Tea Tree Oil

Che cos'è L'olio di melaleuca - meglio noto come Tea Tree Oil - è un olio essenziale che si estrae dalle foglie di Melaleuca alternifolia, una pianta appartenente alla famiglia delle Myrtaceae.

Molto conosciuto e apprezzato per le sue proprietà antimicrobiche, l'olio di melaleuca viene impiegato con successo per il trattamento di diversi disturbi cutanei.

Composizione Produzione e Composizione dell'Olio di Melaleuca L'olio di melaleuca si ottiene per distillazione in corrente di vapore delle foglie dell'omonima pianta che - in linea teorica - dovrebbero essere preventivamente stoccate per un periodo di almeno sei settimane.

Il principale costituente dell'olio di melaleuca è rappresentato dal terpinen-4-olo, presente in concentrazioni che variano dal 30% al 45%. Oltre al terpinen-4-olo, sono anche presenti: γ-terpinene (in concentrazioni del 15% circa);

α -terpinene (in concentrazioni dell'8% circa);

1,8-cineolo (in concentrazioni del 5-6%);

α -terpineolo (in concentrazioni del 5%);

α-pinene;

Limonene;

p-cimolo;

Terpinolene;

Viridiflorene. Il terpinen-4-olo, oltre a essere il componente presente in maggior quantità, sembra essere il principale responsabile delle proprietà antimicrobiche ascritte all'olio di melaleuca.

Usi Impieghi dell'Olio di Melaleuca L'olio di melaleuca è reperibile puro, oppure all'interno di formulazioni per uso topico come creme, pomate, idrogel o soluzioni emulsionate, e può essere utilizzato nei seguenti casi: Punture d'insetti , prurito e infiammazioni cutanee : in virtù delle sue proprietà antinfiammatorie, l'olio di melaleuca può rivelarsi utile in caso di punture d'insetti, prurito e infiammazioni della pelle. Benché lo si possa impiegare anche puro, per questo tipo d'indicazioni, è consigliabile diluirne qualche goccia in un po' di gel di aloe. In alternativa, in commercio esistono prodotti già opportunamente diluiti e appositamente formulati per il trattamento dei suddetti disturbi.

, e : in virtù delle sue proprietà antinfiammatorie, l'olio di melaleuca può rivelarsi utile in caso di punture d'insetti, prurito e infiammazioni della pelle. Benché lo si possa impiegare anche puro, per questo tipo d'indicazioni, è consigliabile diluirne qualche goccia in un po' di gel di aloe. In alternativa, in commercio esistono prodotti già opportunamente diluiti e appositamente formulati per il trattamento dei suddetti disturbi. Acne : l'applicazione di prodotti a base di olio di melaleuca può rivelarsi efficace nel trattamento dell'acne vulgaris di lieve e moderata entità. Quest'applicazione dell'olio di melaleuca è stata oggetto di numerosi studi. Da uno di questi è emerso che l'utilizzo di prodotti a base di olio di melaleuca possiede un'efficacia leggermente inferiore rispetto ai prodotti a base di perossido di benzoile, ma - allo stesso tempo - provoca un minor numero di effetti indesiderati.

: l'applicazione di prodotti a base di olio di melaleuca può rivelarsi efficace nel trattamento dell'acne vulgaris di lieve e moderata entità. Quest'applicazione dell'olio di melaleuca è stata oggetto di numerosi studi. Da uno di questi è emerso che l'utilizzo di prodotti a base di olio di melaleuca possiede un'efficacia leggermente inferiore rispetto ai prodotti a base di perossido di benzoile, ma - allo stesso tempo - provoca un minor numero di effetti indesiderati. Foruncoli : l'applicazione di una goccia di olio essenziale direttamente sul foruncolo può essere utile per favorirne la risoluzione.

: l'applicazione di una goccia di olio essenziale direttamente sul foruncolo può essere utile per favorirne la risoluzione. Gengiviti : l'applicazione di appositi gel a base di olio di melaleuca sulle gengive infiammate può favorire la risoluzione delle gengiviti. In quest'ambito può essere utile anche l'uso di soluzioni a base di olio di melaleuca con le quali è possibile fare degli sciacqui.

: l'applicazione di appositi gel a base di olio di melaleuca sulle gengive infiammate può favorire la risoluzione delle gengiviti. In quest'ambito può essere utile anche l'uso di soluzioni a base di olio di melaleuca con le quali è possibile fare degli sciacqui. Affezioni delle vie respiratorie superiori : effettuare dei suffumigi con l'olio di melaleuca può essere utile per dare sollievo e decongestionare le vie aeree superiori in caso di malattie da raffreddamento, sinusiti e bronchiti.

: effettuare dei suffumigi con l'olio di melaleuca può essere utile per dare sollievo e decongestionare le vie aeree superiori in caso di malattie da raffreddamento, sinusiti e bronchiti. Infezioni vaginali: vista la sua efficacia nel contrastare funghi e lieviti come la Candida albicans, l'olio di melaleuca può essere utilizzato per la preparazione di soluzioni per lavaggi intimi. A questo proposito, numerose sono le donne che si dilettano nella preparazione di lavande vaginali fai da te. Tuttavia, una simile pratica è decisamente sconsigliata se non espressamente prescritta dal medico. Pertanto, in caso di candidasi vaginale, prima di ricorrere a qualsivoglia rimedio naturale è sempre bene rivolgersi al proprio medico e/o al proprio ginecologo. Nota Bene Solitamente, l'olio di melaleuca viene impiegato per uso esterno. L'assunzione orale del prodotto non è proibita ma è comunque altamente sconsigliata a causa dei potenziali e pericolosi effetti avversi che possono manifestarsi. Ad ogni modo - se proprio non si può evitare - la somministrazione orale dovrebbe avvenire solo dietro consiglio del medico e solo sotto la sua stretta sorveglianza.

Effetti Collaterali Generalmente, l'olio di melaleuca è ben tollerato anche dalle pelli più sensibili. Tuttavia, sono stati segnalati casi in cui l'applicazione sia dell'olio puro, sia di preparati che lo contengono, ha provocato la comparsa di dermatiti da contatto. Sovradosaggio In caso d'ingestione accidentale di elevate quantità di olio di melaleuca possono manifestarsi sintomi anche molto gravi, quali disturbi della coordinazione motoria, difficoltà di deambulazione, atassia, sonnolenza e confusione mentale. L'assunzione del prodotto in dosi molto elevate può portare perfino al coma.