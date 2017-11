Olio di Lavanda - Olio Essenziale di Lavanda

L'olio di lavanda - o, più precisamente, l' olio essenziale di lavanda - è un composto ottenuto dalle sommità fiorite della Lavandula angustifolia , pianta appartenente alla famiglia delle Labiatae. L'olio di lavanda è dotato di numerose proprietà, che lo rendono utile nel trattamento esterno di diversi disturbi. In particolare, quest'olio trova largo impiego nell'ambito dell' aromaterapia , dov'è rinomato per le sue proprietà calmanti e rilassanti.

Rispetto a tutti gli altri componenti, il linalolo e l'acetato di linalile sono presenti in quantità molto elevate ed è per questo che ad essi viene attribuita la maggior parte della proprietà ascritte all'olio di lavanda.

Si presenta come un liquido incolore, oppure giallo- pallido o verdastro, dall'odore tipico e dal sapore amaro . L'olio di lavanda è composto da una serie di derivati terpenici ( monoterpeni , sesquiterpeni, esteri terpenici ecc.). Nel dettaglio, i principali componenti di quest'olio essenziale sono rappresentati dal linalolo (presente in percentuali del 20-50%) e dall' acetato di linalile (presente in percentuali del 20-30%). Oltre a queste sostanze, sono anche presenti:

L'olio di lavanda si ottiene per distillazione in corrente di vapore delle sommità fiorite dell'omonima pianta.

Benché solitamente si consigli di utilizzare l'olio di lavanda solo esternamente, sono stati molti gli studi condotti in vitro e in vivo per determinarne le potenziali proprietà terapeutiche, anche per via orale.

Proprietà antimicrobiche

Diversi studi hanno confermato che l'olio essenziale di lavanda possiede una discreta attività antibatterica (seppur inferiore rispetto a quella posseduta da altri oli, come, ad esempio, l'olio essenziale di rosmarino), associata a un'interessante attività antifungina.

Nel dettaglio, quest'olio si è rivelato efficace contro ceppi di Staphylococcus aureus meticillino-resistenti (MRSA) e contro ceppi di Enterococcus faecium vancomicino-resistenti; così come si è mostrato efficace contro funghi quali il Malassezia furfur e il Trichophyton rubrum. Per tale ragione, l'olio di lavanda è spesso impiegato come rimedio esterno per contrastare disturbi cutanei come l'acne e la forfora.

Studi condotti in vivo hanno dimostrato che l'olio essenziale di lavanda è in grado di esercitare un'azione depressiva sul sistema nervoso centrale, che si espleta anche mediante la semplice inalazione del prodotto.

Inoltre, alcuni studi hanno messo in evidenza che l'olio di lavanda è in grado di esercitare un'azione anticonvulsivante e sedativa. Il meccanismo d'azione attraverso il quale l'olio esercita queste attività - benché non del tutto chiaro - sembra essere simile a quello del nitrazepam.

Proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche

All'olio di lavanda sono attribuite interessanti proprietà antinfiammatorie, che sembrano essere esercitate attraverso l'inibizione dell'attività della fosfolipasi C. Inoltre, da uno studio è emerso che l'olio essenziale di lavanda è anche in grado di esercitare un'azione antinocicettiva - quindi, antidolorifica - simile a quella esercitata dal tramadolo (un farmaco analgesico oppioide).

Un ulteriore studio condotto su quest'olio ha dimostrato come esso sia in grado di inibire la degranulazione dei mastociti e il conseguente rilascio d'istamina, riducendo in questo modo la tipica componente infiammatoria delle reazioni allergiche.

Effetti sul tratto gastrointestinale

Diversi studi hanno dimostrato che l'olio di lavanda è in grado di esercitare diversi effetti benefici a livello del tratto gastrointestinale. Più precisamente, esso è dotato di attività antispastica e di proprietà carminative che lo rendono particolarmente utile in caso di disturbi gastrici, coliche e flatulenza.

Naturalmente, per espletare simili attività, l'olio di lavanda dev'essere assunto per via orale. Tuttavia, l'uso interno del prodotto è solitamente sconsigliato e, in qualsiasi caso, dovrebbe avvenire solo dopo aver chiesto il consiglio del proprio medico.