Olio di Calendula - Proprietà Curative

L'olio di calendula - dicitura con la quale si vuole indicare l'oleolito ottenuto dalla medesima pianta - non deve essere confuso con l' olio essenziale di calendula, ottenuto mediante distillazione in corrente di vapore sia dai fiori che dalle parti erbacee della stessa pianta.

L'olio di calendula è un oleolito ottenuto dai fiori di Calendula officinalis , una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle Asteraceae. Quest'olio è largamente sfruttato in campo cosmetico ed erboristico, grazie alle numerose proprietà benefiche che è in grado di esercitare a livello della cute .

Ad ogni modo, in erboristeria, nelle profumerie maggiormente fornite e in diversi store online è possibile acquistare l'olio di calendula già pronto all'uso.

L'olio di calendula si prepara lasciando macerare i fiori secchi della pianta all'interno di un olio vegetale, per un tempo che può variare dalle due alle cinque settimane a seconda del metodo impiegato. L'olio impiegato per la macerazione può essere un qualsiasi olio vegetale in grado di estrarre le sostanze attive contenute all'interno dei fiori di calendula. Tuttavia, quelli maggiormente utilizzati sono l' olio di oliva , l' olio di girasole e l' olio di mandorle dolci . Il mondo del fai da te è ricco di ricette per la preparazione casalinga dell'olio di calendula. Di seguito, riportiamo una fra le più semplici:

Usi

Grazie alle proprietà benefiche espletate a livello cutaneo, l'olio di calendula è indicato in tutte quelle situazioni in cui si rende necessario ristabilire le normali condizioni fisiologiche della pelle.

Gli usi di quest'olio, pertanto, sono molteplici e comprendono il trattamento di pelli secche e screpolate, degli arrossamenti e delle irritazioni cutanee, ma non solo. L'olio di calendula, infatti, può anche essere efficacemente utilizzato per ridurre i sintomi provocati da dermatiti e reazioni allergiche, come prurito, fastidio e bruciore.

Ancora, l'applicazione dell'olio di calendula dona sollievo in caso si scottature (comprese quelle solari) ed è utile per contrastare il fastidio, il dolore e il prurito causati dalle punture di insetti.

Inoltre, l'olio di calendula è così delicato e ben tollerato da poter essere impiegato anche sulla pelle dei bambini per prevenire e contrastare le irritazioni da pannolino.

Infine, l'olio di calendula è in grado di accelerare la guarigione delle ferite, per tale ragione, il suo utilizzo si rivela di grande aiuto nel trattamento di ulcere e ragadi.