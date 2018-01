Nitroglicerina come Farmaco

Come accennato, la nitroglicerina è disponibile in diverse forme farmaceutiche che possono essere somministrate attraverso differenti vie e che possono essere utilizzate per trattare diversi disturbi e patologie.

Cerotti Transdermici

I cerotti transdermici a base di nitroglicerina vengono utilizzati per il trattamento preventivo dell'angina pectoris. Sono disponibili nei seguenti dosaggi: 2,5 mg/24 ore; 5 mg/24 ore; 10 mg/24 ore; 15 mg/24 ore.

Solitamente, la terapia inizia con l'applicazione di un cerotto transdermico contenente 2,5-5 mg di nitroglicerina che dovrà essere sostituito dopo 24 ore. In seguito, la dose terapeutica può essere aumentata fino ad un massimo di 10-15 mg di nitroglicerina al giorno.

I cerotti dovrebbero essere applicati preferibilmente sul torace e mai sulle estremità di braccia o gambe, sulla pelle lesa o irritata e sulle cicatrici. Ad ogni modo, per maggiori informazioni in merito all'utilizzo e all'applicazione corretta dei cerotti transdermici contenenti nitroglicerina, si rimanda alla lettura del foglietto illustrativo del medicinale prescritto dal medico.

Spray Sublinguale

La nitroglicerina in forma di spray sublinguale trova impiego soprattutto per il trattamento preventivo a breve termine dell'angina pectoris e per il trattamento delle crisi di angina pectoris.

Per prevenire un attacco di angina pectoris, la dose consigliata è di 300 microgrammi di nitroglicerina da assumersi almeno 2-3 minuti prima della circostanza che può favorire la comparsa dell'attacco, come, ad esempio, un grande sforzo fisico, un forte cambio di temperatura, ecc. (per conoscere ulteriori condizioni in grado di favorire la comparsa dell'attacco, chiedere consiglio al proprio medico).

Per il trattamento della crisi di angina pectoris, invece, si consiglia di somministrare 300 microgrammi di nitroglicerina. Nel caso in cui la crisi non dovesse risolversi, si consiglia di ripetere la somministrazione una o due volte ad intervalli di 2-3 minuti circa.

Naturalmente, dal momento che si tratta di uno spray sublinguale, il medicinale deve essere erogato sotto la lingua. Tuttavia, anche in questo caso, per maggiori informazioni circa l'utilizzo corretto dello spray sublinguale a base di nitroglicerina, si rimanda alla lettura del foglietto illustrativo del medicinale prescritto dal medico.

Compresse

Le compresse di nitroglicerina vengono utilizzate per il trattamento dell'attacco acuto di angina pectoris. Solitamente, tali compresse contengono 300 microgrammi di principio attivo.

In caso di attacco acuto, la dose consigliata è di una compressa. Questa deve essere frantumata con i denti e poi fatta sciogliere sotto la lingua.

Se l'attacco persiste, si consiglia l'assunzione di un'altra compressa dopo qualche minuto.

Soluzione per Infusione

La nitroglicerina può essere somministrata per via parenterale nel trattamento delle crisi di angina pectoris, nel trattamento dell'insufficienza ventricolare sinistra acuta susseguente o meno ad infarto miocardico acuto, nel trattamento dell'edema polmonare acuto e del pre-edema polmonare e in caso di crisi ipertensiva.

La posologia deve essere stabilita dal medico su base individuale per ciascun paziente. Ad ogni modo, il dosaggio è di 0,5-6 mg/ora da somministrarsi tramite infusione endovenosa continua.

Pomata Rettale

La nitroglicerina in forma di pomata rettale viene utilizzata per il trattamento del dolore indotto dalle ragadi anali.

In questi casi, la dose di nitroglicerina raccomandata è di circa 1,5 mg di nitroglicerina. La pomata deve essere applicata nel canale anale con il dito ogni 12 ore. Per maggiori informazioni circa la modalità di applicazione, è bene chiedere il consiglio del medico e leggere con attenzione il foglietto illustrativo del medicinale da esso prescritto.