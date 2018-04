In una simile situazione, è necessario rivolgersi prontamente al dermatologo, poiché si tratta dell'unica figura in grado di effettuare una corretta diagnosi e stabilire se è il caso di allarmarsi oppure no.

Nella stragrande maggioranza dei casi, il nevo melanocitico si rivela del tutto asintomatico . Tuttavia, alcuni tipi di nevi potrebbero dare origine a prurito o ad una sensazione di fastidio . In alcuni casi, la comparsa di tali sintomi non desta preoccupazioni, mentre in altre situazioni la suddetta sintomatologia potrebbe rappresentare il segno di un'evoluzione verso una forma maligna.

Lo sapevi che…

La comparsa di prurito o eventualmente fastidio - benché non debba essere sottovalutata in nessun caso - potrebbe non essere considerata pericolosa quando si manifesta in un nevo melanocitico non a rischio di evolvere in una forma maligna.

In una simile circostanza, perciò, potrebbe non essere necessario intervenire al fine di eliminare il nevo. Tuttavia, se il fastidio arrecato al paziente è notevole, questo può richiederne la rimozione al dermatologo. Tale richiesta può essere avanzata anche nel caso in cui un nevo melanocitico - benché asintomatico e considerato non a rischio - a causa delle sue dimensioni e della sua localizzazione, crei un certo disagio estetico al paziente.

Chiaramente, l'ultima parola spetta sempre al dermatologo. Difatti, solo questa figura sanitaria può ed è in grado di stabilire quali nevi devono essere considerati a rischio e quali è necessario e possibile asportare.