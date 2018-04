I Nei Rossi sulla Pelle sono Sintomatici?

I nei rossi sulla pelle, generalmente, non provocano alcun tipo di sintomo o fastidio nel paziente che li manifesta. Tuttavia, se compaiono in aree particolarmente delicate, esposte e visibili - come, ad esempio, il volto - i nei rossi potrebbero rappresentare un disguido estetico che crea disagio nel paziente. Nei casi più gravi, tale disagio può arrivare ad influire negativamente sullo stato psicologico del paziente.

Complicanze dei Nei Rossi sulla Pelle

Benché generalmente asintomatici, può capitare che - ad esempio, in seguito a traumi o tagli - i nei rossi sulla pelle (in particolare, quando sono in rilievo) si rompano dando origine a sanguinamenti più o meno importanti. In simili situazioni, è bene rivolgersi subito al proprio medico o al dermatologo di fiducia. Queste figure sanitarie, infatti, forniranno al paziente tutte le informazioni utili sul comportamento da tenere in presenza di una simile evenienza.

Ad ogni modo, in caso di rottura di un neo rosso sulla pelle, solitamente (ma non necessariamente), se ne consiglia la rimozione.