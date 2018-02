Quando Preoccuparsi e quando Rivolgersi al Medico?

Manifestare la nausea dopo mangiato non sempre è indice di patologie nascoste. Può capitare, infatti, per svariati motivi, di incappare in una digestione difficoltosa che porta allo sviluppo di questo sintomo.

La nausea dopo mangiato dovrebbe iniziare a preoccupare il paziente quando si manifesta dopo ogni pasto, o comunque molto spesso, e quando persiste per più giorni consecutivi. In simili frangenti, il consulto del medico risulta necessario, poiché la nausea dopo mangiato potrebbe rappresentare il sintomo di qualche malattia di base non ancora diagnosticata.

A maggior ragione, l'intervento del medico è richiesto quando la nausea dopo mangiato tende ad evolvere in vomito e/o se si manifesta in associazione ad altri sintomi considerati "anomali" per una banale indigestione.