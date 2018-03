Sintomi e Manifestazioni del Mutismo Selettivo

Il mutismo selettivo esordisce in età pediatrica, quando il bambino inizia il proprio percorso di formazione. Solitamente, la comparsa del disturbo avviene intorno ai quattro anni, quando il bambino inizia a frequentare l'asilo; tuttavia, vi sono anche casi in cui il disturbo si palesa alcuni anni dopo, con l'ingresso alle scuole elementari.

Ad ogni modo, il mutismo selettivo si manifesta come un'incapacità di parlare - quindi, di comunicare (sia con adulti che con bambini, coetanei e non) - quando ci si trova in contesti sociali di qualsiasi tipo. Al contrario, in ambito casalingo, con genitori ed eventualmente con famigliari molto stretti, il bambino con questo disturbo è in grado di esprimersi correttamente senza alcun problema. Infatti, nella maggioranza dei casi (ma non in tutti) i bambini con mutismo selettivo non presentano problemi neurologici o disturbi dell'apprendimento o del linguaggio, ma possiedono le medesime capacità dei propri coetanei.

Esistono però alcune eccezioni: alcuni bambini muto-selettivi, infatti, anche se non riescono a parlare, possono comunicare in diversi contesti sociali anche attraverso gesti, cenni del capo, bisbigli, oppure attraverso suoni monosillabici o mediante l'imitazione di versi di animali. In alcuni casi, come ad esempio a scuola, i bambini muto-selettivi potrebbero comunicare attraverso note scritte (naturalmente, questo vale solo per i piccoli pazienti che hanno già imparato a leggere e scrivere).

Ad ogni modo, l'incapacità di parlare deriva dal disagio e dallo stato ansioso causati dal trovarsi in certi contesti sociali. Questa condizione di malessere può essere intuibile dal comportamento del bambino con mutismo selettivo che, generalmente, fatica a mantenere il contatto visivo, possiede un volto inespressivo, ha una scarsa autostima e presenta rigidità fisica.

Errata Interpretazione delle Manifestazioni del Mutismo Selettivo

In alcuni casi, i genitori, così come gli insegnanti o addirittura i pediatri tendono a sottovalutare il problema, non si preoccupano e ritengono che il disturbo sia dovuto a semplice timidezza, poiché il bambino riesce a comunicare in famiglia. Così facendo, tuttavia, si rischia di ritardare notevolmente la diagnosi, il disturbo si consolida e diventa sempre più evidente. In simili situazioni in cui il disturbo d'ansia viene sottovalutato, i silenzi del bambino potrebbero venire addirittura interpretati come la volontà di provocare l'interlocutore o la volontà di sottrarsi alle regole o ai propri doveri (come lo studio). Questa situazione può portare a delle forzature da parte di insegnanti e genitori che non possono far altro che peggiorare la condizione di ansia in cui si trova il bambino e che possono causare un'ulteriore riduzione dell'autostima dello stesso.

È chiaro, pertanto, come un'errata interpretazione delle manifestazioni del mutismo selettivo possa incrementare esponenzialmente il disagio provato del paziente, oltre che ritardare la diagnosi e rendere difficile il conseguente trattamento.